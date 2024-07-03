В Киевской области велосипедист погиб в ДТП

На Киевщине в дорожно-транспортном происшествии погиб велосипедист. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Сегодня вблизи села Ивановка Киевской области произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погиб велосипедист.

Предварительно установлено, что велосипедист, не убедившись в безопасности движения, выехал на перекресток, где двигалось авто "DAF". В результате столкновения, водитель велотранспорта получил многочисленные травмы, среди которых ушибы, перелом носа и травматическую ампутацию ноги. Несмотря на усилия медиков, мужчина впоследствии скончался.

На месте происшествия работали правоохранители Мироновского отдела полиции Киевщины и медики, которые фиксировали все обстоятельства инцидента и оказывали помощь пострадавшему.

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