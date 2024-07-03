На Киевщине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста: начато расследование

В Киевской области 65-летняя женщина сбросила собаку с железнодорожного моста, начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

На днях в полицию обратилась гражданка и сообщила, что в Яготыне местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста.

По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, которая вероятно сбросила животное с железнодорожного моста. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать возможных свидетелей.

Благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров четвероногого отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

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