На Киевщине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста: начато расследование
Киев • УНН
В Киевской области 65-летняя женщина выбросила собаку с железнодорожного моста, что стало поводом для полицейского расследования по факту жестокого обращения с животными.
В Киевской области 65-летняя женщина сбросила собаку с железнодорожного моста, начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
На днях в полицию обратилась гражданка и сообщила, что в Яготыне местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста.
По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, которая вероятно сбросила животное с железнодорожного моста. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать возможных свидетелей.
Благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров четвероногого отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
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