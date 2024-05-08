Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

В Киева зафиксировано жестокое обращение с собакой: 39-летний житель Днепровского района столицы, находясь навеселе, схватил собаку соседки и, несмотря на попытку помешать со стороны своей спутницы, - бросил пса с высоты на асфальт. Об этом передает УНН со ссылкой на ГУНП в г. Киеве и Киевскую городскую прокуратуру.

В Днепровском районе мужчина бросил об асфальт собаку знакомой - информирует ТГ-канал прокуратуры Киева.

Установлено, что подозреваемый около 23 часов ночи увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил с высоты на асфальт. Его спутница пыталась остановить издевательства над животным, однако ей это не удалось. На крик собаки выбежала ее владелица, с которой злоумышленник имел неприязненные отношения.

Подтверждается, что животное показали ветеринару, - у пса по кличке "Пуля" диагностировали ушибы мягких тканей и грудной клетки.

Мужчине сообщено о подозрении в жестоком обращении с собакой. За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним,

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