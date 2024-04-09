Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены

Во время пожара в жилом доме, где устроили приют для животных, в Берегово на Закарпатье погибло 19 котов, еще 40 пушистиков были спасены, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.

Детали

Спасатели получили сообщение о возгорании в жилом доме на улице Бако Габора утром, в 7:26. О пожаре, как указано, сообщила владелица, которая заметила плотное задымление в одной из комнат здания.

"Как оказалось, добросердечная хозяйка устроила приют для животных, поэтому до прибытия подразделений ГСЧС женщина вместе с подругой спасала кошек и собак. К сожалению, 19 котов, которые находились в комнате, ставшей очагом возгорания, - погибли. Еще 40 пушистиков были спасены", - сообщили в ГСЧС.

Пожарные, прибывшие по вызову, как указано, менее чем за 5 минут ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. "Причиной, вероятнее всего, стала ультрафиолетовая лампа, которая висела на стене над мягкой мебелью", - отметили в ГСЧС.

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