СБУ и Нацполиция задержали 7 человек, которые пытались продавать трофейное оружие рашистов в Днепре, Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. Изъяты гранатометы, автоматы и взрывчатка.
На Закарпатье полиция пресекла масштабный канал незаконной переправки призывников через границу, задержав трех организаторов, которые брали за это от $7 000 до $12 000 с человека.
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая Токаревку, Дудчане, антоновку и город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы, медицинское учреждение, газопровод и частная собственность.
Группа ромов из села Онок заблокировала выход из военкомата в Виноградове после того, как их односельчанина мобилизовали. Это привело к беспорядкам с возможной стрельбой.
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания, но не вызвав жертв среди мирного населения.
В результате пожара в жилом доме, где находился приют для животных в Береговом, Закарпатская область, погибло 19 котов, но 40 других пушистых животных удалось спасти.
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 2 человека погибли и 4 получили ранения.
Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в Лозовой Харьковской области из-за того, что оставили закрытой заслонку печи при использовании природного газа в качестве топлива.
54-летний мужчина погиб на улице в Станиславе Херсонской области во время российского обстрела.
Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.
Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.