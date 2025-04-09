На Закарпатье угарным газом отравилась мать с двумя детьми

Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.