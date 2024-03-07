На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги

На Харьковщине два человека погибли в результате отравления угарным газом. об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло в частном доме г. Лозовая. Сегодня около 7 утра соседи вошли в дом и обнаружили там тела погибших супругов: мужчины 1969 г.р. и женщины 1974 г.р. - резюмировали в ведомстве.

Спасатели отметили, что предварительно - люди отравились угарным газом. В ГСЧС допускают, что они оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива применялся природный газ.

В Украине за сутки семь человек отравились угарным газом: среди них дети

Дополнение

В ГСЧС подчеркивают, что угарный газ - крайне коварный и смертельно опасный. Ведь он бесцветный и абсолютно неощутимый.

Поэтому для его идентификации необходимо устанавливать датчики угарного газа и постоянно следить за исправностью газового и печного отопления

Напомним

В прошлом месяце женщина и ее две маленькие дочери в Берегово, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.