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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги

На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:04  •  4243 просмотра

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Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в Лозовой Харьковской области из-за того, что оставили закрытой заслонку печи при использовании природного газа в качестве топлива.

На Харьковщине два человека погибли в результате отравления угарным газом. об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали 

Происшествие произошло в частном доме г. Лозовая. Сегодня около 7 утра соседи вошли в дом и обнаружили там тела погибших супругов: мужчины 1969 г.р. и женщины 1974 г.р. 

- резюмировали в ведомстве. 

Спасатели отметили, что предварительно - люди отравились угарным газом. В ГСЧС допускают, что они оставили закрытой заслонку печки, в которой в качестве топлива применялся природный газ.

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Дополнение

В ГСЧС подчеркивают, что угарный газ - крайне коварный и смертельно опасный. Ведь он бесцветный и абсолютно неощутимый.

Поэтому для его идентификации необходимо устанавливать датчики угарного газа и постоянно следить за исправностью газового и печного отопления

Напомним

В прошлом месяце женщина и ее две маленькие дочери в Берегово, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
lozovaЛозова
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kharkivХарьков
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