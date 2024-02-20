На Закарпатті чадним газом отруїлась матір із двома дітьми
Київ • УНН
Жінка та її дві маленькі доньки в Береговому, що на Закарпатті, ймовірно, отруїлися чадним газом, що витік з нещільної труби, яка з'єднувала газовий котел їхнього будинку з димоходом.
На Закарпатті у місті Берегове жінка з двома дітьми, ймовірно, отруїлась чадним газом. Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області, пише УНН.
Деталі
19 лютого о 20:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що до Берегівської лікарні ім. Б. Ліннера звернулася жінка з двома дітьми. Вдома у малечі – дівчат 2014 та 2017 років народження – різко погіршилося самопочуття. Тож мати, яка й сама почувалася зле, повезла їх до медзакладу
Зазначається, що після огляду постраждалих лікарі припустили, що причиною всьому стало отруєння чадним газом.
За словами жінки, в оселі у них труба від газового котла почала не щільно прилягати до димаря. Існує ймовірність, що через це помешкання наповнилося отруйним газом.
На Закарпатті ціла родина отруїлася чадним газом: 4-річна дитина та її мама в лікарні03.01.24, 15:47 • 30648 переглядiв
Доповнення
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Регулярно стежте за справністю всіх елементів системи обігріву та вчасно їх ремонтуйте, аби не наражати своє життя на небезпеку
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