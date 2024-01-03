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На Закарпатті ціла родина отруїлася чадним газом: 4-річна дитина та її мама в лікарні

На Закарпатті ціла родина отруїлася чадним газом: 4-річна дитина та її мама в лікарні

Київ • УНН

 • 30648 перегляди

Сім'я в Чопі, Закарпатська область, отруїлася чадним газом. Жінка і дитина госпіталізовані.

У місті Чоп, що на Закарпатті, ціла сім'я отруїлася, ймовірно, чадним газом. Наразі жінка з 4-річним хлопчиком перебувають у лікарні. Про це повідомила ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.

Деталі

Вчора ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку, імовірніше за все чадним газом отруїлось троє людей.

Серед постраждалих хлопчик 2020 року народження, а також його мати та батько 1989 та 1991 років народження. Наразі жінка разом із дитиною ушпиталені до Ужгородської міської дитячої лікарні із легким ступенем важкості отруєння.

Натомість голова сімейства від госпіталізації відмовився та наразі лікується амбулаторно.

Причини події встановлюють компетентні служби.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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