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Семеро людей загинули від отруєння чадним газом на Житомирщині

Семеро людей загинули від отруєння чадним газом на Житомирщині

Київ • УНН

 • 24244 перегляди

Семеро людей загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку в Житомирській області через несправну систему газового опалення.

На Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом внаслідок несправного газового опалення у приватному будинку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Деталі

Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району.

 За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Доповнення

В ДСНС нагадали, що чадний газ - одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.

Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Одна людина загинула на Одещині через обрив ЛЕП, на Харківщині двоє госпіталізовані з отруєнням чадним газом05.02.24, 11:11 • 21605 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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