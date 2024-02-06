Семеро людей загинули від отруєння чадним газом на Житомирщині
Київ • УНН
Семеро людей загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку в Житомирській області через несправну систему газового опалення.
На Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом внаслідок несправного газового опалення у приватному будинку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району.
За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
Доповнення
В ДСНС нагадали, що чадний газ - одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.
Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.
Одна людина загинула на Одещині через обрив ЛЕП, на Харківщині двоє госпіталізовані з отруєнням чадним газом05.02.24, 11:11 • 21605 переглядiв