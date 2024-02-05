Одна людина загинула на Одещині через обрив ЛЕП, на Харківщині двоє госпіталізовані з отруєнням чадним газом
Київ • УНН
Одна людина загинула в Одеській області через обрив дроту лінії електропередач, а двоє людей у Харківській області отруїлися чадним газом.
Одна людина загинула через обрив проводу ліній електропередач в Одеській області. Також двоє людей були госпіталізовані в тяжкому стані з підозрою на отруєння чадним газом на Харківщині. Про нещасні випадки розповіли у понеділок у Міненерго, повідомляє УНН.
На Одещині в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району біля приватного будинку стався смертельний випадок через обрив проводу. Обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються
Також повідомляється про нещасні випадки та порушення, пов’язані з використанням газу в побуті.
На Харківщині у селищі Козача Лопань у приватному будинку з підозрою на отруєння чадним газом виявили двох людей. Їх доправили до лікарні у тяжкому стані.
Як зазначається, постраждалі використовували духову шафу і горілки на газовій плиті для обігріву.
Крім того, у Миколаєві у дев’ятиповерхівці виявили витік газу із зачиненої квартири, внаслідок чого було загазовано під’їзд. 10 споживачів відключили від газопостачання.
Також повідомляється, що на Вінниччині у м. Шаргород з технологічних причин припинено газопостачання 108 побутовим споживачам. Тривають роботи з відновлення розподілу газу, вказали в Міненерго.
Пожежа у багатоповерхівці у Вінниці забрала життя людини, евакуювали 55 мешканців05.02.24, 10:10 • 41624 перегляди