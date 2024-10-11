Козача Лопань

Сьогодні День Національної гвардії України: роль нацгвардійців у відбитті російської агресії

Формування Нацгвардії України розпочалося у 1991 році. У 1999 році Нацгвардія перейшла у підпорядкування Міноборони України, однак вже наступного року була повністю розформована. Відродження Національної гвардії відбулося навесні 2014 року