Козача Лопань

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26119 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138940 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134650 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134641 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196362 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена

У Козачій Лопані Харківської області внаслідок удару FPV-дроном по цивільному автомобілю загинув 38-річний чоловік. Його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.

Війна • 11 жовтня, 11:05 • 12991 перегляди

росіяни вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані на Харківщині: поранено 86-річного чоловіка

Російські окупанти атакували FPV-дроном Козачу Лопань, поранивши 86-річного чоловіка. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали семеро людей, включаючи трьох дітей.

Війна • 11 жовтня, 09:35 • 14611 перегляди

росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці на Харківщині: поранена 76-річна жінка

У Козачій Лопані FPV-дрон вразив цивільне авто, поранивши 76-річну жінку. У Куп'янську внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік. Обидва інциденти сталися вранці 9 жовтня.

Війна • 9 жовтня, 09:10 • 23063 перегляди

4 загиблих, 10 поранених - наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу

Ворожі обстріли населених пунктів Харківської області призвели до 4 загиблих та 10 поранених. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та автомобіль у різних районах області.

Війна • 29 вересня, 06:37 • 17575 перегляди

Під час атаки дрона на Харківщині загинув суддя Леонід Лобойко - у Верховному Суді підтвердили ім'я

Леонід Лобойко, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Трагедія сталася 28 вересня 2024 року в селищі Козача Лопань Харківської області.

Війна • 28 вересня, 15:26 • 28968 перегляди

Суддя Верховного Суду загинув від удару дрона під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині

У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон атакував цивільне авто. Загинув 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу, три жінки поранені.

Війна • 28 вересня, 14:03 • 29085 перегляди

Армія рф вночі вдарила по Козачій Лопані на Харківщині: є пошкодження

Вночі російські війська завдали удару по Козачій Лопані, пошкодивши два будинки. Протягом доби окупанти також обстріляли інші населені пункти Харківської області, постраждала одна жінка в Куп'янську.

Війна • 19 серпня, 05:49 • 25960 перегляди

Харківщина: війська рф обстріляли Харків та три райони, є постраждалий через атаку дрона

Російські війська обстріляли Харків та три райони області. Постраждав 62-річний чоловік, виникли пожежі в житлових будинках, пошкоджено інфраструктуру та 26 транспортних засобів.

Війна • 7 серпня, 06:09 • 30683 перегляди

Ворожий безпілотник влучив у авто на Харківщині: постраждали дві жінки

Дві жінки у віці 62 і 65 років отримали поранення, коли російський безпілотник влучив в їх автомобіль в одному з сіл Харківської області.

Війна • 7 червня, 13:45 • 15794 перегляди

Армія рф обстріляла бази відпочинку на Харківщині, за добу відомо про 3 постраждалих

У Харківській області російські війська за минулу добу обстріляли щонайменше три райони, у тому числі бази відпочинку, відомо про трьох постраждалих.

Війна • 5 червня, 06:00 • 19919 перегляди

По Харківщині росіяни били з авіації, РСЗВ, мінометів: поліція повідомила про наслідки

Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки, приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб та змусивши евакуювати понад 1600 жителів із прифронтових районів, повідомили у поліції.

Війна • 13 травня, 05:18 • 21881 перегляди

Харківщина: росіяни вранці вдарили авіабомбами по Вовчанську: загинула 73-річна жінка

Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.

Війна • 12 травня, 06:34 • 60680 перегляди

На Харківщині ворог бив КАБами, серед поранених підліток

У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.

Війна • 7 травня, 05:30 • 25993 перегляди

Харків уночі ворог атакував КАБами, по області бив ракетами - ОВА

Російські ракетні та артилерійські обстріли міста Харкова та області 23-24 квітня призвели до поранення 6 осіб, пошкодження житлових будинків, автомобілів, об'єктів інфраструктури.

Війна • 24 квітня, 05:59 • 105123 перегляди

Окупанти обстріляли Харків і близько 15 населених пунктів області: є загиблі та поранені

Внаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули 2 мирних мешканців, ще 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у близько 15 населених пунктах.

Війна • 21 квітня, 07:22 • 71768 перегляди

На Харківщині за добу через удари рф двоє поранених, горів багатоквартирний будинок та будівля УПЦ

Двоє людей отримали поранення, виникли пожежі, в тому числі в житловому будинку, внаслідок російських ударів у Харківській області.

Війна • 19 квітня, 06:06 • 92485 перегляди

У Харкові ударів рф не фіксували, увечері ворог скинув КАБ на Борову, є пошкодження суду та пенсійного фонду - ОВА

Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з артилерії та авіації, пошкодивши житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури, але в самому Харкові не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.

Війна • 17 квітня, 05:29 • 23762 перегляди

По Харкову за добу ударів рф не фіксували, в області тракторист підірвався на вибухівці - ОВА

Двоє цивільних загинули і четверо отримали поранення в результаті російського авіаудару по навчальному закладу в селі Лук'янці Харківського району, а близько 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських військ.

Війна • 16 квітня, 05:52 • 19958 перегляди

російські атаки тероризують Харківську область, внаслідок чого 1 цивільний загинув і 9 отримали поранення

12-13 квітня близько 20 населених пунктів Харківської області, включаючи Куп'янськ, Вовчанськ та інші, зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ, в результаті чого 9 цивільних осіб було поранено, 1 загинула, а також було пошкоджено багато будівель та транспортних засобів.

Війна • 13 квітня, 06:10 • 25140 перегляди

Допомагав рашистам викрадати українців під час боїв за Харків: затримано "помічника" російського гауляйтера

Служба безпеки та Національна поліція затримали 46-річного мешканця селища Козача Лопань, який під час окупації цього населеного пункту був "помічником" місцевого гауляйтера та допомагав росіянам викрадати українців та грабувати їхнє майно.

Війна • 11 квітня, 11:56 • 20945 перегляди

По Харкову росіяни напередодні вдарили УМБП Д-30, по області били КАБами та "Ланцетом", є поранені - ОВА

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, кафе та поранивши щонайменше 5 осіб.

Війна • 10 квітня, 06:15 • 24588 перегляди

росіяни за підтримки авіації проводять атаки на Новопавлівському та Бахмутському напрямках - Генштаб

За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.

Війна • 9 квітня, 17:09 • 85636 перегляди

Окупанти за добу вдарили по близько 20 населених пунктах Харківщини: постраждав 64-річний чоловік

Російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок удару по Вовчанську постраждав 64-річний чоловік.

Війна • 9 квітня, 05:56 • 32691 перегляди

На Харківщині внаслідок обстрілів рф без газопостачання майже 500 споживачів, є знеструмлення у 8 областях - Міненерго

Майже 500 споживачів у Харківській області залишилися без газопостачання через російські обстріли, а у 8 областях України спостерігаються знеструмлення.

Суспільство • 8 квітня, 10:32 • 27821 перегляди

Окупанти вночі вдарили по селищу Рясне на Харківщині, через атаки рф за добу в області п’ятеро постраждалих

російські війська вночі атакували село Рясне Харківської області, пошкодивши житлові будинки та електромережі. У Харкові внаслідок ворожого обстрілу 7 квітня 5 людей отримали поранення та 19 будинків було пошкоджено.

Суспільство • 8 квітня, 05:43 • 31159 перегляди

У Козачій Лопані внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру та газопровід

Удар КАБ у Козачій Лопані пошкодив цивільну інфраструктуру, приватні будинки та газопровід, що призвело до відключення газопостачання в постраждалому районі.

Війна • 7 квітня, 17:24 • 45977 перегляди

Доба на Харківщині: удари по Харкову і Лозівському, є загиблі та поранені

7 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів, що призвело до людських жертв, пошкоджень житлових будинків, навчальних закладів та інфраструктури.

Війна • 7 квітня, 07:02 • 40111 перегляди

Окупанти за добу вгатили з С-300 та КАБами по Харківщині: двоє постраждалих

Російські війська обстріляли з мінометів, артилерії та ракетних комплексів С-300 близько 15 населених пунктів Харківської області, пошкодивши будівлі та поранивши двох мирних жителів у Вовчанську та Куп'янську.

Суспільство • 2 квітня, 05:39 • 29649 перегляди

Під вогнем окупантів опинилося понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень - Генштаб

Під ворожим вогнем опинилися понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень, українські захисники відбили понад 40 російських атак, у тому числі спроби прориву оборони поблизу Новопавлівки та Бахмута.

Війна • 31 березня, 17:40 • 91507 перегляди

Сьогодні День Національної гвардії України: роль нацгвардійців у відбитті російської агресії

Формування Нацгвардії України розпочалося у 1991 році. У 1999 році Нацгвардія перейшла у підпорядкування Міноборони України, однак вже наступного року була повністю розформована. Відродження Національної гвардії відбулося навесні 2014 року

Суспільство • 26 березня, 05:44 • 28795 перегляди