У Козачій Лопані Харківської області внаслідок удару FPV-дроном по цивільному автомобілю загинув 38-річний чоловік. Його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.
Російські окупанти атакували FPV-дроном Козачу Лопань, поранивши 86-річного чоловіка. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали семеро людей, включаючи трьох дітей.
У Козачій Лопані FPV-дрон вразив цивільне авто, поранивши 76-річну жінку. У Куп'янську внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік. Обидва інциденти сталися вранці 9 жовтня.
Ворожі обстріли населених пунктів Харківської області призвели до 4 загиблих та 10 поранених. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та автомобіль у різних районах області.
Леонід Лобойко, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Трагедія сталася 28 вересня 2024 року в селищі Козача Лопань Харківської області.
У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон атакував цивільне авто. Загинув 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу, три жінки поранені.
Вночі російські війська завдали удару по Козачій Лопані, пошкодивши два будинки. Протягом доби окупанти також обстріляли інші населені пункти Харківської області, постраждала одна жінка в Куп'янську.
Російські війська обстріляли Харків та три райони області. Постраждав 62-річний чоловік, виникли пожежі в житлових будинках, пошкоджено інфраструктуру та 26 транспортних засобів.
Дві жінки у віці 62 і 65 років отримали поранення, коли російський безпілотник влучив в їх автомобіль в одному з сіл Харківської області.
У Харківській області російські війська за минулу добу обстріляли щонайменше три райони, у тому числі бази відпочинку, відомо про трьох постраждалих.
Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки, приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб та змусивши евакуювати понад 1600 жителів із прифронтових районів, повідомили у поліції.
Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.
У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.
Російські ракетні та артилерійські обстріли міста Харкова та області 23-24 квітня призвели до поранення 6 осіб, пошкодження житлових будинків, автомобілів, об'єктів інфраструктури.
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули 2 мирних мешканців, ще 3 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру у близько 15 населених пунктах.
Двоє людей отримали поранення, виникли пожежі, в тому числі в житловому будинку, внаслідок російських ударів у Харківській області.
Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з артилерії та авіації, пошкодивши житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури, але в самому Харкові не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.
Двоє цивільних загинули і четверо отримали поранення в результаті російського авіаудару по навчальному закладу в селі Лук'янці Харківського району, а близько 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських військ.
12-13 квітня близько 20 населених пунктів Харківської області, включаючи Куп'янськ, Вовчанськ та інші, зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ, в результаті чого 9 цивільних осіб було поранено, 1 загинула, а також було пошкоджено багато будівель та транспортних засобів.
Служба безпеки та Національна поліція затримали 46-річного мешканця селища Козача Лопань, який під час окупації цього населеного пункту був "помічником" місцевого гауляйтера та допомагав росіянам викрадати українців та грабувати їхнє майно.
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, кафе та поранивши щонайменше 5 осіб.
За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.
Російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок удару по Вовчанську постраждав 64-річний чоловік.
Майже 500 споживачів у Харківській області залишилися без газопостачання через російські обстріли, а у 8 областях України спостерігаються знеструмлення.
російські війська вночі атакували село Рясне Харківської області, пошкодивши житлові будинки та електромережі. У Харкові внаслідок ворожого обстрілу 7 квітня 5 людей отримали поранення та 19 будинків було пошкоджено.
Удар КАБ у Козачій Лопані пошкодив цивільну інфраструктуру, приватні будинки та газопровід, що призвело до відключення газопостачання в постраждалому районі.
7 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів, що призвело до людських жертв, пошкоджень житлових будинків, навчальних закладів та інфраструктури.
Російські війська обстріляли з мінометів, артилерії та ракетних комплексів С-300 близько 15 населених пунктів Харківської області, пошкодивши будівлі та поранивши двох мирних жителів у Вовчанську та Куп'янську.
Під ворожим вогнем опинилися понад 100 населених пунктів, зафіксовано 49 бойових зіткнень, українські захисники відбили понад 40 російських атак, у тому числі спроби прориву оборони поблизу Новопавлівки та Бахмута.
Формування Нацгвардії України розпочалося у 1991 році. У 1999 році Нацгвардія перейшла у підпорядкування Міноборони України, однак вже наступного року була повністю розформована. Відродження Національної гвардії відбулося навесні 2014 року