На Харківщині росіяни атакували дроном авто волонтерів, які розвозили хліб: двоє загиблих

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 5126 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 15460 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 9644 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 12021 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 15178 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20391 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27228 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41641 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39953 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 67575 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 11997 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 17089 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 31242 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 18383 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 15865 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 15442 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 11375 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 67564 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 59535 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60528 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 22323 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 19573 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 20447 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 60548 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 38985 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото

На Харківщині росіяни атакували дроном авто волонтерів, які розвозили хліб: двоє загиблих

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На Харківщині 22 січня російські FPV-дрони атакували авто волонтерів, які розвозили хліб. Двоє чоловіків загинули, ще один поранений.

На Харківщині росіяни атакували дроном авто волонтерів, які розвозили хліб: двоє загиблих

У прикордонній Дергачівській громаді на Харківщині 22 січня внаслідок російських ударів FPV-дронами загинули двоє волонтерів, один чоловік поранений. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, пише УНН.

Сьогодні між 11:30-12:00 росіяни здійснили атаки FPV-дронами по Козачій Лопані та Руській Лозовій, вбивши двох і поранивши ще одного місцевого мешканця

- йдеться у повідомленні.

За словами Задоренка, на в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, на якій двоє місцевих волонтерів завозили хліб для жителів, що досі живуть у селищі.

"Автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували всередині, загинули на місці від отриманих травм", - розповів керівник адміністрації.

Приблизно у цей самий час росіяни атакували цивільний автомобіль, що рухався Руською Лозовою.

"У салоні перебували двоє чоловіків, які, на щастя, змогли вчасно вибратися. Один з них – 70-річний місцевий житель – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає", - зазначив він.

росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку22.01.26, 13:31 • 1734 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Харківська область
благодійність
Козача Лопань