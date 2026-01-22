На Харківщині росіяни атакували дроном авто волонтерів, які розвозили хліб: двоє загиблих

У прикордонній Дергачівській громаді на Харківщині 22 січня внаслідок російських ударів FPV-дронами загинули двоє волонтерів, один чоловік поранений. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, пише УНН.

Сьогодні між 11:30-12:00 росіяни здійснили атаки FPV-дронами по Козачій Лопані та Руській Лозовій, вбивши двох і поранивши ще одного місцевого мешканця - йдеться у повідомленні.

За словами Задоренка, на в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, на якій двоє місцевих волонтерів завозили хліб для жителів, що досі живуть у селищі.

"Автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували всередині, загинули на місці від отриманих травм", - розповів керівник адміністрації.

Приблизно у цей самий час росіяни атакували цивільний автомобіль, що рухався Руською Лозовою.

"У салоні перебували двоє чоловіків, які, на щастя, змогли вчасно вибратися. Один з них – 70-річний місцевий житель – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає", - зазначив він.

