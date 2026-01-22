В Харьковской области россияне атаковали дроном автомобиль волонтеров, развозивших хлеб: двое погибших

В приграничной Дергачевской общине на Харьковщине 22 января в результате российских ударов FPV-дронами погибли двое волонтеров, один мужчина ранен. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.

Сегодня между 11:30-12:00 россияне совершили атаки FPV-дронами по Казачьей Лопани и Русской Лозовой, убив двух и ранив еще одного местного жителя - говорится в сообщении.

По словам Задоренко, на въезде в Казачью Лопань оккупанты попали по гражданскому автомобилю, на котором двое местных волонтеров завозили хлеб для жителей, до сих пор живущих в поселке.

"Автомобиль был уничтожен, двое мужчин 35-ти и 63-х лет, находившиеся внутри, погибли на месте от полученных травм", - рассказал руководитель администрации.

Приблизительно в это же время россияне атаковали гражданский автомобиль, двигавшийся по Русской Лозовой.

"В салоне находились двое мужчин, которые, к счастью, смогли вовремя выбраться. Один из них – 70-летний местный житель – чуть позже обратился за медицинской помощью. К счастью, сейчас угрозы его жизни нет", - отметил он.

