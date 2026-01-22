$43.180.08
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 5570 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 16557 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10354 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12531 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15586 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20598 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27368 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41680 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39984 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
В Харьковской области россияне атаковали дроном автомобиль волонтеров, развозивших хлеб: двое погибших

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Харьковской области 22 января российские FPV-дроны атаковали автомобиль волонтеров, развозивших хлеб. Двое мужчин погибли, еще один ранен.

В Харьковской области россияне атаковали дроном автомобиль волонтеров, развозивших хлеб: двое погибших

В приграничной Дергачевской общине на Харьковщине 22 января в результате российских ударов FPV-дронами погибли двое волонтеров, один мужчина ранен. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.

Сегодня между 11:30-12:00 россияне совершили атаки FPV-дронами по Казачьей Лопани и Русской Лозовой, убив двух и ранив еще одного местного жителя

- говорится в сообщении.

По словам Задоренко, на въезде в Казачью Лопань оккупанты попали по гражданскому автомобилю, на котором двое местных волонтеров завозили хлеб для жителей, до сих пор живущих в поселке.

"Автомобиль был уничтожен, двое мужчин 35-ти и 63-х лет, находившиеся внутри, погибли на месте от полученных травм", - рассказал руководитель администрации.

Приблизительно в это же время россияне атаковали гражданский автомобиль, двигавшийся по Русской Лозовой.

"В салоне находились двое мужчин, которые, к счастью, смогли вовремя выбраться. Один из них – 70-летний местный житель – чуть позже обратился за медицинской помощью. К счастью, сейчас угрозы его жизни нет", - отметил он.

россияне нанесли дроновый удар по Днепру: есть попадание в многоэтажку22.01.26, 13:31 • 1776 просмотров

Ольга Розгон

