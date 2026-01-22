россияне нанесли дроновый удар по Днепру: есть попадание в многоэтажку
Киев • УНН
В результате удара БПЛА по Днепру повреждена многоэтажка, возник пожар в двух квартирах. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил попадание в жилой дом.
Российские войска нанесли дроновый удар по Днепру, повреждена многоэтажка, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил БПЛА по Днепру. Изувечена многоэтажка. Возник пожар в двух квартирах
Мэр Днепра Борис Филатов также подтвердил, что оккупанты "попали в жилой дом".
