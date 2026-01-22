Ракетный удар рф по Кривому Рогу: пострадали 5 человек, среди них полуторагодовалый ребенок

В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу на Днепропетровщине пострадали 5 человек, в том числе ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Агрессор совершил ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, среди них ребенок - сообщил Ганжа.

По его словам, полуторагодовалый мальчик - в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные будут приходить в себя дома, отметил глава ОВА.

"Изувечен двухэтажный многоквартирный дом. Информация уточняется", - отметил Ганжа.

В ГСЧС показали последствия удара рф.

россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул