Ракетный удар рф по Кривому Рогу: пострадали 5 человек, среди них полуторагодовалый ребенок
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 5 человек, включая полуторагодовалого мальчика в состоянии средней тяжести. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом.
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу на Днепропетровщине пострадали 5 человек, в том числе ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Агрессор совершил ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, среди них ребенок
По его словам, полуторагодовалый мальчик - в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные будут приходить в себя дома, отметил глава ОВА.
"Изувечен двухэтажный многоквартирный дом. Информация уточняется", - отметил Ганжа.
В ГСЧС показали последствия удара рф.
россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой после 10-часовой дроновой атаки - Вилкул22.01.26, 11:49 • 2698 просмотров