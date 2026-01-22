Ракетний удар рф по Кривому Рогу: постраждали 5 людей, серед них півторарічна дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей, включаючи півторарічного хлопчика у стані середньої важкості. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу на Дніпровщині постраждали 5 людей, у тому числі дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина
З його слів, півторарічний хлопчик - у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома, зазначив голова ОВА.
"Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється", - зазначив Ганжа.
У ДСНС показали наслідки удару рф.
