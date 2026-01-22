$43.180.08
Ексклюзив
11:29 • 2350 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
10:59 • 3792 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 11055 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 17863 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25399 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40552 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39233 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 63297 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33571 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55970 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: постраждали 5 людей, серед них півторарічна дитина

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей, включаючи півторарічного хлопчика у стані середньої важкості. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: постраждали 5 людей, серед них півторарічна дитина

Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу на Дніпровщині постраждали 5 людей, у тому числі дитина, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина

- повідомив Ганжа.

З його слів, півторарічний хлопчик - у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома, зазначив голова ОВА.

"Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється", - зазначив Ганжа.

 У ДСНС показали наслідки удару рф.

росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул22.01.26, 11:49 • 2476 переглядiв

Юлія Шрамко

