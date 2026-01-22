росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 8006 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 15054 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 23066 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 38683 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 37901 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 60693 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33139 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 54074 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 53761 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 22026 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 4436 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto05:06 • 11589 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 25322 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 12713 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 9174 перегляди
Публікації
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 1202 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 60662 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 54059 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 53080 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 53746 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Кіпер
Ларс Люкке Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 19338 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 16942 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 17476 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 53080 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 36483 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

Кривий Ріг зазнав ракетної та дронової атаки. Пошкоджено 3 двоповерхові будинки, 4 котеджі та 5 будинків приватного сектору.

росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул

У Дніпропетровській області російські війська атакували Кривий Ріг ракетами після 10-годинної атаки дронами, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика

- повідомив голова Ради оборони міста Вілкул.

Перед цим Вілкул повідомляв про дронову атаку рф на місто.

"Кривий Ріг. Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо", - вказав він, згодом додавши, що "сьогодні усі засоби ППО відпрацювали майже ідеально".

З його слів, внаслідок дронової атаки, яка розпочалася з ночі, в одному з районів Кривого Рогу пошкоджено 3 двоповерхові будинки, 4 котеджі та 5 будинків приватного сектору.

Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі22.01.26, 08:35 • 2454 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг