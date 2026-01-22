росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою після 10-годинної дронової атаки - Вілкул

У Дніпропетровській області російські війська атакували Кривий Ріг ракетами після 10-годинної атаки дронами, повідомив у четвер голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Вибухи. Ракетна атака. Балістика - повідомив голова Ради оборони міста Вілкул.

Перед цим Вілкул повідомляв про дронову атаку рф на місто.

"Кривий Ріг. Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою. Ми все розуміємо, всі працюємо", - вказав він, згодом додавши, що "сьогодні усі засоби ППО відпрацювали майже ідеально".

З його слів, внаслідок дронової атаки, яка розпочалася з ночі, в одному з районів Кривого Рогу пошкоджено 3 двоповерхові будинки, 4 котеджі та 5 будинків приватного сектору.

Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі