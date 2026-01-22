Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі

$43.180.08
Ексклюзив
07:01 • 1134 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 13095 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 26016 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 27807 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 44921 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 27756 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 43214 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 44177 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21473 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22246 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
Популярнi новини
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21 січня, 21:29 • 11938 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 10619 перегляди
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50 • 5506 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 14854 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 4084 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 40799 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 57935 перегляди
УНН Lite
Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Дніпропетровська область зазнала дронової атаки, пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.

Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі

Дніпропетровська область вночі зазнала дронової атаки російських військ - зачепило Павлоград, Кривий Ріг та одну з громад, відомо про двох постраждалих, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто", - написав Ганжа.

З його слів, безпілотники агресор спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. "Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін", - повідомив він.

"У Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Вона на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок", - зазначив Ганжа.

По Нікопольщині, за даними голови ОВА, противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.

Війська рф атакували Кривий Ріг та дві громади на Дніпровщині: є загиблі21.01.26, 08:19 • 3324 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Павлоград
Кривий Ріг