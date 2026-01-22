Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі
Київ • УНН
Дніпропетровська область зазнала дронової атаки, пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.
Дніпропетровська область вночі зазнала дронової атаки російських військ - зачепило Павлоград, Кривий Ріг та одну з громад, відомо про двох постраждалих, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Деталі
"У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 авто", - написав Ганжа.
З його слів, безпілотники агресор спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. "Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін", - повідомив він.
"У Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Вона на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок", - зазначив Ганжа.
По Нікопольщині, за даними голови ОВА, противник бив FPV-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді.
