Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие

Днепропетровская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск - задело Павлоград, Кривой Рог и одну из громад, известно о двух пострадавших, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Павлограде в результате атаки БпЛА повреждены 8 частных домов и 4 авто", - написал Ганжа.

По его словам, беспилотники агрессор направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. "Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Изуродованы офисное здание и газопровод", - сообщил он.

"В Кривом Роге из-за вражеского БпЛА травмирована женщина 70 лет. Она на амбулаторном лечении. Загорелся частный дом", - отметил Ганжа.

По Никопольщине, по данным главы ОВА, противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.

Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие