Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие
Киев • УНН
Днепропетровская область подверглась дроновой атаке, повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.
Днепропетровская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск - задело Павлоград, Кривой Рог и одну из громад, известно о двух пострадавших, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Павлограде в результате атаки БпЛА повреждены 8 частных домов и 4 авто", - написал Ганжа.
По его словам, беспилотники агрессор направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. "Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Изуродованы офисное здание и газопровод", - сообщил он.
"В Кривом Роге из-за вражеского БпЛА травмирована женщина 70 лет. Она на амбулаторном лечении. Загорелся частный дом", - отметил Ганжа.
По Никопольщине, по данным главы ОВА, противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.
