$43.180.08
50.320.20
Эксклюзив
07:01 • 2526 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 14106 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 27414 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 28912 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 46801 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 28439 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44484 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45236 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21529 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22297 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Днепропетровская область подверглась дроновой атаке, повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие

Днепропетровская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск - задело Павлоград, Кривой Рог и одну из громад, известно о двух пострадавших, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Павлограде в результате атаки БпЛА повреждены 8 частных домов и 4 авто", - написал Ганжа.

По его словам, беспилотники агрессор направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. "Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Изуродованы офисное здание и газопровод", - сообщил он.

"В Кривом Роге из-за вражеского БпЛА травмирована женщина 70 лет. Она на амбулаторном лечении. Загорелся частный дом", - отметил Ганжа.

По Никопольщине, по данным главы ОВА, противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.

Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие21.01.26, 08:19 • 3326 просмотров

Юлия Шрамко

