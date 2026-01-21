$43.180.08
20 января, 20:12 • 15304 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 31152 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 27599 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 43447 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 30664 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 42876 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 24600 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29059 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26564 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26981 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами и две громады дронами. Погибли два человека, еще один пострадал.

Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие

В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами и две громады дронами, известно о двух погибших и одном пострадавшем, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу

- написал Ганжа.

По его словам, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.

"Сегодня ночью враг атаковал наш город баллистикой. Самое главное, Слава Богу – без потерь и раненых", - уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"По Синельниковскому району противник попал БпЛА. Пострадали Васильковская и Раздорская громады", - сообщил глава ОВА.

Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести

- отметил Ганжа.

По его данным, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.

В Днепре из-за ночной атаки рф повреждено предприятие, есть пострадавшие: показали последствия

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Кривой Рог