Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие

В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами и две громады дронами, известно о двух погибших и одном пострадавшем, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу - написал Ганжа.

По его словам, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.

"Сегодня ночью враг атаковал наш город баллистикой. Самое главное, Слава Богу – без потерь и раненых", - уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"По Синельниковскому району противник попал БпЛА. Пострадали Васильковская и Раздорская громады", - сообщил глава ОВА.

Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести - отметил Ганжа.

По его данным, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.

