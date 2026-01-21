Войска рф атаковали Кривой Рог и две громады на Днепровщине: есть погибшие
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами и две громады дронами. Погибли два человека, еще один пострадал.
В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Кривой Рог ракетами и две громады дронами, известно о двух погибших и одном пострадавшем, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
Ночью агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу
По его словам, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.
"Сегодня ночью враг атаковал наш город баллистикой. Самое главное, Слава Богу – без потерь и раненых", - уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"По Синельниковскому району противник попал БпЛА. Пострадали Васильковская и Раздорская громады", - сообщил глава ОВА.
Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 лет. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести
По его данным, возникли пожары. Повреждены 3 частных дома.
