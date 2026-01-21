Війська рф атакували Кривий Ріг та дві громади на Дніпровщині: є загиблі

У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами та дві громади дронами, відомо про двох загиблих та одного постраждалого, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу - написав Ганжа

З його слів, пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

"Сьогодні вночі ворог атакував наше місто балістикою. Найголовніше, Слава Богу – без втрат та поранених", - уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади", - повідомив голова ОВА.

Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості - зазначив Ганжа.

За його даними, виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.

У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки