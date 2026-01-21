$43.180.08
20 січня, 20:12 • 15421 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 31435 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 27838 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 43883 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 30832 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 43156 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24665 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29074 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26585 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27019 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Війська рф атакували Кривий Ріг та дві громади на Дніпровщині: є загиблі

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Вночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами та дві громади дронами. Загинули двоє людей, ще одна постраждала.

Війська рф атакували Кривий Ріг та дві громади на Дніпровщині: є загиблі

У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами та дві громади дронами, відомо про двох загиблих та одного постраждалого, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу

- написав Ганжа

З його слів, пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

"Сьогодні вночі ворог атакував наше місто балістикою. Найголовніше, Слава Богу – без втрат та поранених", - уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади", - повідомив голова ОВА.

Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості

- зазначив Ганжа.

За його даними, виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.

Юлія Шрамко

