Війська рф атакували Кривий Ріг та дві громади на Дніпровщині: є загиблі
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами та дві громади дронами. Загинули двоє людей, ще одна постраждала.
У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Кривий Ріг ракетами та дві громади дронами, відомо про двох загиблих та одного постраждалого, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Вночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу
З його слів, пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.
"Сьогодні вночі ворог атакував наше місто балістикою. Найголовніше, Слава Богу – без втрат та поранених", - уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
"По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади", - повідомив голова ОВА.
Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості
За його даними, виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі.
У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки20.01.26, 08:45 • 2688 переглядiв