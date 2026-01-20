У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі агресор атакував Дніпро, пошкоджено підприємство та інфраструктуру, постраждали дві жінки. Також зафіксовано атаки в Новоолександрівській та Покровській громадах.
Дніпро вночі зазнало атаки рф, пошкоджено підприємство, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок у Telegram, пише УНН.
Вночі агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечене підприємство. (...) Постраждали дві жінки - 76 і 67 років
За його даними, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.
"Пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів", - уточнили у ДСНС.
Зі слів Ганжи, обидві постраждалі - на амбулаторному лікуванні.
Також, повідомив Ганжа, наслідки атак рф фіксували у ще двох громадах:
- у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок;
- Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.
За його словами, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.
"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.
У ДСНС показали наслідки атаки рф.