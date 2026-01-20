У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки

Дніпро вночі зазнало атаки рф, пошкоджено підприємство, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечене підприємство. (...) Постраждали дві жінки - 76 і 67 років - написав Ганжа.

За його даними, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

"Пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів", - уточнили у ДСНС.

Зі слів Ганжи, обидві постраждалі - на амбулаторному лікуванні.

Також, повідомив Ганжа, наслідки атак рф фіксували у ще двох громадах:

у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок;

Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.

За його словами, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

"За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.

У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф

У ДСНС показали наслідки атаки рф.