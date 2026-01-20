$43.180.08
19 січня, 18:36 • 16475 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 35200 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 29654 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 31333 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 28239 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 32212 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 18380 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 44719 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 42259 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19004 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Вночі агресор атакував Дніпро, пошкоджено підприємство та інфраструктуру, постраждали дві жінки. Також зафіксовано атаки в Новоолександрівській та Покровській громадах.

У Дніпрі через нічну атаку рф пошкоджено підприємство, є постраждалі: показали наслідки

Дніпро вночі зазнало атаки рф, пошкоджено підприємство, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечене підприємство. (...) Постраждали дві жінки - 76 і 67 років

- написав Ганжа.

За його даними, також побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

"Пошкоджено підприємство, об’єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів", - уточнили у ДСНС.

Зі слів Ганжи, обидві постраждалі - на амбулаторному лікуванні.

Також, повідомив Ганжа, наслідки атак рф фіксували у ще двох громадах:

  • у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок;
    • Покровську громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв з артилерії.

      За його словами, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

      "За уточненою інформацією,  через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості", - додав Ганжа.

      У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф20.01.26, 08:18 • 1132 перегляди

      У ДСНС показали наслідки атаки рф.

      Юлія Шрамко

      Війна в Україні
      Війна в Україні
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Дніпро (місто)