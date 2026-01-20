$43.180.08
19 січня, 18:36 • 14601 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 30499 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 26723 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 28532 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 26085 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 28929 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17688 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 42198 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 39876 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18928 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У Києві після нічної атаки рф одна людина постраждала, є перебої зі світлом, водою, 5,6 тис. будинків без тепла. На лівому березі столиці тимчасово відсутнє водопостачання.

У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф

У Києві внаслідок атаки рф у ніч на 20 січня відомо про одну постраждалу людину, є перебої зі світлом, водою, 5,6 тис. будинків без тепла, повідомив у вівторок мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень

- написав Кличко.

Деталі

За даними мера, після цієї атаки рф на столицю "без тепла 5635 багатоповерхівок". "Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - вказав він, додавши, що на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання", - зазначив Кличко.

Він також повідомляв уночі, що "на лівому березі столиці перебої зі світлом".

Комунальники й енергетики, з його слів, "працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян".

Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20.01.26, 05:37 • 3644 перегляди

Юлія Шрамко

