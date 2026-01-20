У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф

У Києві внаслідок атаки рф у ніч на 20 січня відомо про одну постраждалу людину, є перебої зі світлом, водою, 5,6 тис. будинків без тепла, повідомив у вівторок мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень - написав Кличко.

Деталі

За даними мера, після цієї атаки рф на столицю "без тепла 5635 багатоповерхівок". "Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - вказав він, додавши, що на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання", - зазначив Кличко.

Він також повідомляв уночі, що "на лівому березі столиці перебої зі світлом".

Комунальники й енергетики, з його слів, "працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян".

Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію