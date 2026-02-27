Гілларі Клінтон заперечила будь-які зв'язки з Епштейном під час закритих свідчень у Конгресі США
Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон офіційно заявила Комітету з нагляду Палати представників, що не має жодної інформації про злочинну діяльність покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Під час засідання в Нью-Йорку політикиня наголосила, що ніколи не зустрічалася з ним особисто та не відвідувала об'єкти нерухомості, пов'язані з його справою про торгівлю людьми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У письмовій заяві Гілларі Клінтон підкреслила, що ніколи не користувалася приватним літаком Епштейна і не була гостею на його острові. Вона охарактеризувала розслідування республіканців як спробу відволікти суспільну увагу від імовірних зв'язків самого президента Дональда Трампа із засудженим сексуальний злочинцем.
Клінтон також звинуватила чинну адміністрацію в цілеспрямованому руйнуванні профільного підрозділу Державного департаменту, який займався боротьбою з міжнародною торгівлею людьми.
Інциденти під час слухань та подальші кроки комісії
Процес надання свідчень супроводжувався скандалом через витік фотографії із закритого засідання в соціальні мережі, що спричинило тимчасову зупинку роботи комітету.
Попри початкову відмову, подружжя Клінтонів погодилося на співпрацю лише під загрозою звинувачення в неповазі до Конгресу. Голова комітету Джеймс Комер повідомив, що наступним свої свідчення надасть Білл Клінтон, а основна увага законодавців буде зосереджена на участі Епштейна в благодійних проектах родини та його контактах із засудженою Гіслейн Максвелл.
