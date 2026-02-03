Подружжя Клінтонів погодилося на свідчення у справі Епштейна під загрозою звинувачення в неповазі до Конгресу

Білл та Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення комітету Палати представників США в межах розслідування справи Джеффрі Епштейна, щоб уникнути офіційного голосування за звинувачення у неповазі до Конгресу. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Раніше комітет із нагляду вже рекомендував притягнути експодружжя до відповідальності через їхню відмову виконувати повістки, проте в останній момент сторони досягли попередньої згоди щодо формату свідчень.

Компроміс після тривалого протистояння

Протягом січня 2026 року юристи Клінтонів називали вимоги законодавців "юридично недійсними" та "політично вмотивованими", пропонуючи натомість лише письмові декларації.

Однак після того, як дев'ять демократів приєдналися до республіканців у голосуванні профільного комітету, позиція колишнього президентського подружжя змінилася. Очікується, що Білл Клінтон пройде процедуру інтерв’ю в Нью-Йорку, де він відповість на запитання щодо своїх контактів із Епштейном та польотів на його приватному літаку на початку 2000-х років.

Позиція сторін та правові наслідки

Республіканці на чолі з Джеймсом Комером наполягають на повній прозорості, заявляючи, що жоден громадянин, навіть колишній президент, не може ігнорувати повістки Конгресу.

Своєю чергою, Клінтони продовжують заперечувати будь-яку обізнаність про злочинну діяльність Епштейна чи Гіслен Максвелл. Згода на свідчення дозволяє парі уникнути потенційного кримінального переслідування з боку Міністерства юстиції, яке могло б призвести до штрафів або тюремного ув’язнення у разі остаточного затвердження звинувачення в неповазі.

