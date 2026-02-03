$42.810.04
11242 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 18784 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 15413 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 21629 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 16934 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 12723 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11867 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 21339 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25655 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 41196 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Графіки відключень електроенергії
Подружжя Клінтонів погодилося на свідчення у справі Епштейна під загрозою звинувачення в неповазі до Конгресу

Київ • УНН

 40 перегляди

Білл і Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення комітету Палати представників США у справі Джеффрі Епштейна. Це дозволить їм уникнути офіційного звинувачення в неповазі до Конгресу.

Подружжя Клінтонів погодилося на свідчення у справі Епштейна під загрозою звинувачення в неповазі до Конгресу

Білл та Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення комітету Палати представників США в межах розслідування справи Джеффрі Епштейна, щоб уникнути офіційного голосування за звинувачення у неповазі до Конгресу. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Раніше комітет із нагляду вже рекомендував притягнути експодружжя до відповідальності через їхню відмову виконувати повістки, проте в останній момент сторони досягли попередньої згоди щодо формату свідчень.

Компроміс після тривалого протистояння

Протягом січня 2026 року юристи Клінтонів називали вимоги законодавців "юридично недійсними" та "політично вмотивованими", пропонуючи натомість лише письмові декларації.

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу13.01.26, 21:38 • 5299 переглядiв

Однак після того, як дев'ять демократів приєдналися до республіканців у голосуванні профільного комітету, позиція колишнього президентського подружжя змінилася. Очікується, що Білл Клінтон пройде процедуру інтерв’ю в Нью-Йорку, де він відповість на запитання щодо своїх контактів із Епштейном та польотів на його приватному літаку на початку 2000-х років.

Позиція сторін та правові наслідки

Республіканці на чолі з Джеймсом Комером наполягають на повній прозорості, заявляючи, що жоден громадянин, навіть колишній президент, не може ігнорувати повістки Конгресу.

Трамп заявив, що ніколи не був на острові Епштейна02.02.26, 23:10 • 2684 перегляди

Своєю чергою, Клінтони продовжують заперечувати будь-яку обізнаність про злочинну діяльність Епштейна чи Гіслен Максвелл. Згода на свідчення дозволяє парі уникнути потенційного кримінального переслідування з боку Міністерства юстиції, яке могло б призвести до штрафів або тюремного ув’язнення у разі остаточного затвердження звинувачення в неповазі.

Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна22.01.26, 16:46 • 4393 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Гілларі Клінтон
Палата представників США
Нью-Йорк