Трамп заявив, що ніколи не був на острові Епштейна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не тільки не був на острові Епштейна, а й не мав з ним дружніх відносин. Натомість, за словами американського лідера, корумповані демократи та їхні спонсори там побували, передає УНН.

Трамп наголосив, що "не мав дружніх відносин із Джеффрі Епштейном".

Президент США також послався на інформацію Мін'юсту, що "Епштейн разом із брехливим "автором" на ім’я Майкл Вольфф ... вступили у змову, щоб завдати шкоди мені та/або моєму президентству".

... я ніколи не відвідував сумнозвісний ... острів Епштейна. Натомість майже всі ці корумповані демократи та їхні спонсори там побували - наголосив Трамп.

Крім того, президент США зауважив, що планує подати до суду на Майкла Вольффа, який нібито несанкціоновано написав біографічну книгу про нього.

