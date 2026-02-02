Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не только не был на острове Эпштейна, но и не имел с ним дружеских отношений. Зато, по словам американского лидера, коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали, передает УНН.

Трамп подчеркнул, что "не имел дружеских отношений с Джеффри Эпштейном".

Президент США также сослался на информацию Минюста, что "Эпштейн вместе с лживым "автором" по имени Майкл Вольфф ... вступили в сговор, чтобы нанести вред мне и/или моему президентству".

... я никогда не посещал печально известный ... остров Эпштейна. Зато почти все эти коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали - подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что планирует подать в суд на Майкла Вольффа, который якобы несанкционированно написал биографическую книгу о нем.

"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит