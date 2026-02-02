$42.810.04
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не был на острове Эпштейна и не имел с ним дружеских отношений, в отличие от "коррумпированных демократов". Он также обвинил Эпштейна и Майкла Вульфа в сговоре против его президентства.

Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не только не был на острове Эпштейна, но и не имел с ним дружеских отношений. Зато, по словам американского лидера, коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали, передает УНН.

Трамп подчеркнул, что "не имел дружеских отношений с Джеффри Эпштейном".

Президент США также сослался на информацию Минюста, что "Эпштейн вместе с лживым "автором" по имени Майкл Вольфф ... вступили в сговор, чтобы нанести вред мне и/или моему президентству".

... я никогда не посещал печально известный ... остров Эпштейна. Зато почти все эти коррумпированные демократы и их спонсоры там побывали

- подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что планирует подать в суд на Майкла Вольффа, который якобы несанкционированно написал биографическую книгу о нем.

"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп