"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит

Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования дела Джеффри Эпштейна. Они детализируют его связи с такими фигурами, как Стив Бэннон, Илон Маск и мировые лидеры, а также попытки Эпштейна встретиться с Маском и его влияние на политические и деловые круги, передает УНН.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн — американский финансист, миллиардер и преступник. Он был неоднократно обвинен в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, особенно молодых девушек. После первого ареста в 2008 году он отбыл легкий срок условно-тюремного наказания, а в 2019 году был повторно арестован по федеральным обвинениям, но умер в тюремной камере — официально это признано самоубийством. Сам факт его смерти породил массу теорий заговора из-за несовпадений в охране и обстоятельствах вокруг него.

Эпштейн был известен своими связями с глобальной элитой: политиками, бизнесменами, аристократами и влиятельными медийными фигурами. Именно это впоследствии стало центральным в масштабном разглашении "файлов Эпштейна".

Что такое "файлы Эпштейна" и почему их публикуют

"Файлы Эпштейна" — это огромный массив документов, электронных писем, фотографий, видео, судебных материалов, контактных списков, записей и следственных материалов, собранных в ходе многолетних расследований деятельности Эпштейна и его соратников. Эти материалы десятилетиями хранились в закрытых архивах ФБР и Минюста США.

В ноябре 2025 года Конгресс США принял Epstein Files Transparency Act — закон, который обязал Министерство юстиции обнародовать все доступные документы, не являющиеся секретными или опасными для потерпевших, связанные с делом Эпштейна, в течение 30 дней после подписания. Закон прошел с огромной поддержкой в обеих палатах и был подписан президентом Дональдом Трампом в ноябре 2025 года.

В январе-феврале 2026 года Минюст США начал публиковать эти файлы — уже более 3 миллионов страниц, 180 000 изображений и более 2 000 видео были обнародованы, хотя еще значительная часть архива ждет раскрытия.

Что именно содержат "файлы Эпштейна"

В публичных архивах содержатся:

судебные материалы и протоколы большого жюри, описывающие показания потерпевших и свидетелей;

электронные письма и переписка между Эпштейном и многими известными лицами;

фотографии и видео, сделанные в разных местах, включая знаменитый остров Little Saint James (описание ниже);

контакты, журналы контактов, политоты и логи рейсов его частных самолетов;

часть материалов содержит неподтвержденные или противоречивые утверждения, включая те, что поданы членами общественности.

Обнародование сопровождается большим вниманием и критикой относительно того, какие именно материалы были раскрыты, а что еще скрыто или отредактировано.

Остров Эпштейна Литтл-Сент-Джеймс

Одним из центральных мест в истории Эпштейна стал его частный остров Литтл-Сент-Джеймс в Карибском бассейне. Он был оформлен как частная территория, куда Эпштейн приглашал гостей на яхтах и частных самолетах. Именно здесь, по свидетельствам некоторых потерпевших и следователей, происходили преступные действия, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Этот остров стал символом всей сети: закрытый, без доступа для посторонних, с дорогими условиями проживания и абсолютной тайной гостей. Именно отсюда пошла часть легенд и слухов о "секретных вечеринках" с участием влиятельных людей.

Новые открытия в "файлах Эпштейна"

Обнародованные файлы содержат ряд интересных и часто скандальных материалов.

Упоминания и переписка:

письма и контакты с британским принцем Эндрю, которые демонстрируют связь с Эпштейном даже после 2008 года, когда он официально был осужден за преступления;

в документах фигурируют имена многих других известных людей — политиков, предпринимателей и медийных личностей — в контексте переписки, приглашений или контактов.

Фотографии и записи:

опубликованы фотографии с различными известными фигурами, включая Билла Клинтона и других знаменитостей, которые были с Эпштейном на различных мероприятиях, но это не означает автоматического подтверждения участия в преступлениях;

есть материалы, указывающие на частые контакты Трампа в 90-х годах, включая то, что он фигурирует в списках пассажиров самолета Эпштейна по меньшей мере восемь раз в 1993–1996 годах, что противоречит его ранним заявлениям.

Непроверенные или противоречивые утверждения

В некоторых документах содержатся утверждения, которые не были проверены или могут быть ложными, поскольку многие из них — это материалы, поступавшие в ФБР от граждан или источников, которые не всегда имеют подтверждения. Без контекста это часто создает противоречивые впечатления относительно роли отдельных людей.

Как эти файлы влияют на Дональда Трампа

Дональд Трамп фигурирует в "файлах" в различных контекстах:

в ранних списках пассажиров самолета Эпштейна;

в контексте связей в 90-х и начале 2000-х как знакомый или присутствующий на тех же мероприятиях;

официально Минюст США заявил, что в материалах нет достоверных доказательств преступного участия Трампа, и часть упоминаний происходит из непроверенных или сенсационных заявлений, поданных в ФБР ранее, в частности во время избирательных кампаний.

Трамп сам несколько раз комментировал эти файлы, называя часть утверждений "спекуляциями" и убеждая, что ничего "незаконного" он не делал, хотя факт пассажирства на самолетах или совместного присутствия с Эпштейном ранее может противоречить его заявлениям.

В любом случае, эти данные не являются доказательством преступного поведения Трампа — они являются лишь частью большого массива документов, которые могут потребовать дальнейшей проверки и контекста.

NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"

Известные имена в "файлах Эпштейна" — кто упоминается

После того как Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов страниц документов, в них начали находить имена влиятельных людей, не всегда, но часто в контексте контактов, переписки или упоминаний в материалах. Стоит четко различать: упоминание не равно доказательству вины.

Политики, государственные деятели и дипломаты:

Дональд Трамп — имя фигурирует в различных контекстах и упоминаниях в переписке или сопроводительных материалах файлов. Это не означает подтверждения преступления, но документально его имя присутствует;

Билл Клинтон — бывший президент США упоминается среди контактов и коммуникаций;

Принц Эндрю (Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) — его переписка и фотографии, вышедшие вместе с файлами, вызвали новую волну критики и юридического давления;

Мирослав Лайчак — бывший министр иностранных дел и советник премьера Словакии ушел в отставку после появления в переписке с Эпштейном, где обсуждались молодые женщины; он сам сказал, что не считает это криминальным, но подал в отставку под политическим давлением;

Питер Мендельсон — бывший министр Великобритании и дипломат из-за новых эпштейновских материалов вышел из рядов Лейбористской партии и фактически ушел из политики, чтобы избежать дальнейшего ущерба репутации партии.

Монархи и члены королевских семей:

Крон-принцесса Норвегии Метте-Марит — в файлах появились ее письма с Эпштейном, что вызвало публичное признание о «ошибке в суждении» и широкий общественный резонанс в Норвегии;

Принцесса Сара Фергюсон — упоминается в нескольких коммуникациях с Эпштейном в сопроводительных документах.

Бизнес и интеллектуалы:

Говард Латник — бизнесмен, которому Эпштейн присылал приглашения на обеды, упоминается в коммуникациях;

Ларри Саммерс — известный экономист и бывший высокопоставленный чиновник США, сократил участие в общественных ролях и ушел с нескольких советов и должностей после появления указаний о нем в переписке, а также получил пожизненный запрет на участие в мероприятиях одной из профессиональных ассоциаций;

Билл Гейтс – в файлах есть черновики электронных писем, выходившие из учетной записи Эпштейна, которые содержали абсурдные и неподтвержденные утверждения о нем. Представители Гейтса назвали эти материалы «абсолютно абсурдными и полностью ложными»;

Илон Маск – в публичных описаниях файлов упоминается среди контактов, но нет подтвержденных доказательств, что переписка имела что-то общее с преступной деятельностью Эпштейна.

След россии в "файлах Эпштейна"

После того как Министерство юстиции США обнародовало большой массив документов по делу Джеффри Эпштейна, в них обратили внимание не только на его контакты с известными политиками или бизнес-элитой, но и на многочисленные упоминания россии и имя президента владимира путина.

В части переписок и документов фигурируют такие детали:

более 1 000 документов с упоминаниями владимира путина и почти 10 000 упоминаний о москве в контексте путешествий, переписки и организационной корреспонденции;

есть электронные письма, где обсуждаются запланированные поездки в россию, включая возможную встречу Эпштейна с путиным в 2011 и 2014 годах;

в переписке упоминаются контакты с дипломатами или лицами, связанными с российскими службами.

Эти упоминания, впрочем, не являются прямым доказательством участия путина или российских спецслужб в преступлениях Эпштейна — они показывают лишь, что тема россии фигурирует в значительной части материалов.

Теории об "операции российских спецслужб"

На фоне публикации файлов появились медийные и аналитические материалы, которые предполагают более драматический сценарий: что Эпштейн мог действовать не только как преступник, а как часть так называемой "медовой ловушки" или "компромат-операции" в пользу российской разведки (КГБ/ФСБ) — механизма вербовки влиятельных людей через сексуальные встречи для сбора компромата.

Эти публикации базируются на анализе большого количества упоминаний о москве и путине, а также на якобы косвенных деталях о вербовке девушек из россии для привлечения западных политиков и бизнесменов.

Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild

Последствия обнародования файлов

Огласка и политическое давление: публикация таких объемов документов вызвала мощный политический и общественный резонанс. Политики из разных стран призывают проверить данные, касающиеся их государств, и даже начать собственные расследования относительно возможных локальных фигурантов файлов.

Критика Минюста США: даже среди законодателей США есть критика в адрес Министерства юстиции относительно того, что часть файлов публикуется страницами, частично зачернена или не в полном объеме, хотя закон требовал этого.

Расширенные международные реакции: некоторые страны заявляют, что их правоохранительные органы должны изучить публично доступные данные, чтобы понять, есть ли там упоминания об их гражданах или возможные преступления на их территориях.

Норвежский кейс: от частных контактов до публичной политической дискуссии

Особое внимание в Европе привлекли материалы, касающиеся Норвегии. В "файлах Эпштейна" появились документы, свидетельствующие о многолетних контактах крон-принцессы Метте-Марит с Джеффри Эпштейном в 2011–2014 годах, уже после того, как он был публично осужден в США за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Речь идет не об обвинениях в преступной деятельности, а о факте коммуникации и участия в мероприятиях, которые организовывал Эпштейн. Именно этот момент стал ключевым: в Норвегии традиционно действует негласный общественный договор, по которому королевская семья сохраняет высокий уровень доверия благодаря дистанции от скандалов и сомнительных фигур. Появление таких контактов в документах американского расследования этот баланс нарушило.

Реакция властей: необычно жесткий тон

Скандал приобрел особую значимость из-за реакции норвежской политической верхушки. Премьер-министр страны публично заявил, что крон-принцесса проявила "плохое суждение", поддержав ее одновременно за признание ошибки. Для Норвегии, где монарх формально стоит вне политических оценок, такая прямая критика со стороны главы правительства является нетипичной.

Этот момент стал водоразделом: вопрос вышел из плоскости таблоидов и частной морали в публичную политическую дискуссию об ответственности королевской семьи перед обществом.

После публикации файлов в норвежских медиа и аналитических колонках все чаще стали появляться вопросы, которые еще несколько лет назад считались маргинальными: не подрывают ли подобные скандалы саму идею наследственной монархии и может ли будущая королева сохранить безусловное общественное доверие.

Важно уточнить: официального процесса отказа от монархии в Норвегии не начато, и ни одна из ведущих парламентских партий пока не внесла соответствующих инициатив. Опросы общественного мнения показывают, что большинство норвежцев все еще поддерживают монархию как форму правления.

Впрочем, сам факт того, что вопросы о возможном отказе от монархии вообще начали обсуждать серьезные медиа и экспертные круги, является показательным. Еще несколько лет назад подобная дискуссия казалась немыслимой.

Реальные отставки и потери должностей из-за "файлов Эпштейна"

Мирослав Лайчак, советник по национальной безопасности Словакии и бывший министр иностранных дел, подал в отставку после появления его переписки с Эпштейном в файлах. Хотя Лайчак сам отрицал любое правонарушение и называл письма "невинными, несерьезными", он оставил свою должность, чтобы снизить давление на правительство и избежать политического скандала.

Питер Мандельсон — влиятельный британский политик, бывший министр и дипломат — ушел в отставку из Лейбористской партии. Новые материалы из "файлов" показали его более тесные контакты с Эпштейном, чем ранее признавалось, включая финансовые транзакции и электронные письма. Он заявил, что не хочет создавать дополнительные проблемы для партии и согласился оставить политическую деятельность.

Как сообщается, это было сделано "чтобы избежать дальнейшего позора" для партии и политического давления со стороны оппозиции.

Высокопоставленный чиновник Швеции, глава представительства при Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) ушла в отставку после того, как в обнародованных файлах появились упоминания о ее контактах с Эпштейном. Это подтверждает, что эффект от публикаций выходит за пределы внутренней политики США и затрагивает международные организации.

Широкий контекст: кризис доверия к элитам

Норвежский пример хорошо иллюстрирует более широкий эффект "файлов Эпштейна". Речь идет не о юридических последствиях для конкретных лиц, а о структурном кризисе доверия к элитным сетям, которые десятилетиями существовали вне публичного контроля.

Именно поэтому публикация миллионов страниц документов стала катализатором не только уголовно-правовых, но и политических и моральных дебатов. В демократических обществах все громче звучит вопрос: могут ли институты, основанные на привилегиях и наследственности, сохранять легитимность в мире, где прозрачность становится базовым требованием.

Это делает "файлы Эпштейна" уникальным кейсом современной политики — когда архив документов, без формального "списка виновных", уже меняет баланс власти, подрывает легитимность институтов и заставляет элиты публично отвечать за связи, которые ранее оставались в тени. В этом смысле последствия публикации файлов могут оказаться не менее значимыми, чем любые будущие судебные решения.