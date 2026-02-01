$42.850.00
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild

Киев • УНН

 • 2466 просмотра

Покойный финансист Джеффри Эпштейн, по данным Bild, мог завозить женщин из россии в США для "медовых ловушек" политикам. Новые "файлы Эпштейна" содержат тысячи упоминаний, связанных с россией, включая имя путина.

Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild

Покойный американский финансист Джеффри Эпштейн мог быть частью масштабной спецоперации российских спецслужб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как говорится в публикации, он якобы завозил в США молодых женщин из россии, чтобы устраивать "медовые ловушки" для политиков, миллиардеров и представителей королевских семей, а фото и видео затем оказывались у фсб.

В новых так называемых "файлах Эпштейна" насчитывается тысячи упоминаний, связанных с россией: так, диктатор владимир путин фигурирует более тысячи раз, москва - почти десять тысяч. В переписке Эпштейн, по данным СМИ, хвастался прямым доступом к кремлю даже после приговора 2008 года.

В одном из писем 2010 года он спрашивал, стоит ли "подключить друга путина" для решения визового вопроса, а также упоминал якобы запланированные встречи с путиным в 2011 году. Подтверждений, что такие встречи реально состоялись, нет

 - говорится в публикации.

Напомним

Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц файлов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, в которых упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, речь идет об обвинениях главы Белого дома в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Кроме того, в новых файлах, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он выдвигает утверждения относительно основателя Microsoft Билла Гейтса, который якобы заразился венерической болезнью после связей с россиянками.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Билл Гейтс
Бильд
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Майкрософт