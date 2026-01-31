Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої
Київ • УНН
Міністерство юстиції США оприлюднило понад три мільйони сторінок файлів у справі Джеффрі Епштейна, які містили звинувачення Дональда Трампа у сексуальних домаганнях до неповнолітньої. Ці звинувачення зникли з файлів через кілька годин після публікації, а Мін'юст та Білий дім назвали їх неправдивими та сенсаційними.
Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, у яких згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, мова йде про звинувачення глави Білого дому у сексуальних домаганнях до неповнолітньої, інформує УНН із посиланням на The Telegraph.
Деталі
Вказується, що звинувачення проти Трампа зникли з "файлів Епштейна" протягом кількох годин після їх публікації.
Один документ містить серію непідтверджених відомостей про пана Трампа, зібраних ФБР у серпні минулого року, включаючи твердження про те, що 13- чи 14-річну дівчинку змусили зайнятися оральним сексом з президентом три десятиліття тому
Вказується, що Мін'юст США незабаром видалив відповідні файли з сайту.
Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року
У свою чергу Білий дім опублікував майже аналогічну заяву.
Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. ... Ці заяви є необґрунтованими та хибними, і якби вони мали хоч краплю достовірності, вони, безумовно, вже були б використані як зброя проти президента Трампа
Видання зазначає, що, за словами демократів у Конгресі США, адміністрація Трампа все ще не публікує всі "файли Епштейна" - так, Міністерство юстиції переглянуло шість мільйонів документів, але оприлюднило лише половину з них.
Нагадаємо
У нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками.
Файли Епштейна: Ілон Маск планував поїздку на "острів розпусти"31.01.26, 00:59 • 2226 переглядiв