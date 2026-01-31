$42.850.08
30 січня, 18:51 • 10886 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 17327 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 19525 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 15291 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 16429 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 17862 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 19541 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20620 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21743 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25795 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністерство юстиції США оприлюднило понад три мільйони сторінок файлів у справі Джеффрі Епштейна, які містили звинувачення Дональда Трампа у сексуальних домаганнях до неповнолітньої. Ці звинувачення зникли з файлів через кілька годин після публікації, а Мін'юст та Білий дім назвали їх неправдивими та сенсаційними.

Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої

Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, у яких згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, мова йде про звинувачення глави Білого дому у сексуальних домаганнях до неповнолітньої, інформує УНН із посиланням на The Telegraph.

Деталі

Вказується, що звинувачення проти Трампа зникли з "файлів Епштейна" протягом кількох годин після їх публікації.

Один документ містить серію непідтверджених відомостей про пана Трампа, зібраних ФБР у серпні минулого року, включаючи твердження про те, що 13- чи 14-річну дівчинку змусили зайнятися оральним сексом з президентом три десятиліття тому

- пише видання.

Вказується, що Мін'юст США незабаром видалив відповідні файли з сайту.

Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року

- заявили у відомстві.

У свою чергу Білий дім опублікував майже аналогічну заяву.

Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. ... Ці заяви є необґрунтованими та хибними, і якби вони мали хоч краплю достовірності, вони, безумовно, вже були б використані як зброя проти президента Трампа

- вказали у Білому домі.

Видання зазначає, що, за словами демократів у Конгресі США, адміністрація Трампа все ще не публікує всі "файли Епштейна" - так, Міністерство юстиції переглянуло шість мільйонів документів, але оприлюднило лише половину з них.

Нагадаємо

У нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками.

Файли Епштейна: Ілон Маск планував поїздку на "острів розпусти"31.01.26, 00:59 • 2226 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство юстиції США
Федеральне бюро розслідувань
Конгрес США
Білий дім