Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої

Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, у яких згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, мова йде про звинувачення глави Білого дому у сексуальних домаганнях до неповнолітньої, інформує УНН із посиланням на The Telegraph.

Вказується, що звинувачення проти Трампа зникли з "файлів Епштейна" протягом кількох годин після їх публікації.

Один документ містить серію непідтверджених відомостей про пана Трампа, зібраних ФБР у серпні минулого року, включаючи твердження про те, що 13- чи 14-річну дівчинку змусили зайнятися оральним сексом з президентом три десятиліття тому

Вказується, що Мін'юст США незабаром видалив відповідні файли з сайту.

Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року

У свою чергу Білий дім опублікував майже аналогічну заяву.

Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. ... Ці заяви є необґрунтованими та хибними, і якби вони мали хоч краплю достовірності, вони, безумовно, вже були б використані як зброя проти президента Трампа