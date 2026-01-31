Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц файлов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, в которых упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, речь идет об обвинениях главы Белого дома в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.

Указывается, что обвинения против Трампа исчезли из "файлов Эпштейна" в течение нескольких часов после их публикации.

Один документ содержит серию неподтвержденных сведений о господине Трампе, собранных ФБР в августе прошлого года, включая утверждение о том, что 13- или 14-летнюю девочку заставили заняться оральным сексом с президентом три десятилетия назад

Указывается, что Минюст США вскоре удалил соответствующие файлы с сайта.

В свою очередь Белый дом опубликовал почти аналогичное заявление.

Некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. ... Эти заявления являются необоснованными и ложными, и если бы они имели хоть каплю достоверности, они, безусловно, уже были бы использованы как оружие против президента Трампа