Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild
Київ • УНН
Покійний фінансист Джеффрі Епштейн, за даними Bild, міг завозити жінок з росії до США для "медових пасток" політикам. Нові "файли Епштейна" містять тисячі згадок, пов'язаних з росією, включаючи ім'я путіна.
Покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн міг бути частиною масштабної спецоперації російських спецслужб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Як йдеться в публікації, він нібито завозив до США молодих жінок з росії, щоб влаштовувати "медові пастки" для політиків, мільярдерів і представників королівських родин, а фото і відео потім опинялися у фсб.
У нових так званих "файлах Епштейна" налічується тисячі згадок, пов'язаних з росією: так, диктатор володимир путін фігурує більше тисячі разів, москва - майже десять тисяч. У листуванні Епштейн, за даними ЗМІ, хвалився прямим доступом до кремля навіть після вироку 2008 року.
В одному з листів 2010 року він запитував, чи варто "підключити друга путіна" для вирішення візового питання, а також згадував нібито заплановані зустрічі з путіним у 2011 році. Підтверджень, що такі зустрічі реально відбулися, немає
Нагадаємо
Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, у яких згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, мова йде про звинувачення глави Білого дому у сексуальних домаганнях до неповнолітньої.
Крім того, у нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками.