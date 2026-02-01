$42.850.00
Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Покійний фінансист Джеффрі Епштейн, за даними Bild, міг завозити жінок з росії до США для "медових пасток" політикам. Нові "файли Епштейна" містять тисячі згадок, пов'язаних з росією, включаючи ім'я путіна.

Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild

Покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн міг бути частиною масштабної спецоперації російських спецслужб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Як йдеться в публікації, він нібито завозив до США молодих жінок з росії, щоб влаштовувати "медові пастки" для політиків, мільярдерів і представників королівських родин, а фото і відео потім опинялися у фсб.

У нових так званих "файлах Епштейна" налічується тисячі згадок, пов'язаних з росією: так, диктатор володимир путін фігурує більше тисячі разів, москва - майже десять тисяч. У листуванні Епштейн, за даними ЗМІ, хвалився прямим доступом до кремля навіть після вироку 2008 року.

В одному з листів 2010 року він запитував, чи варто "підключити друга путіна" для вирішення візового питання, а також згадував нібито заплановані зустрічі з путіним у 2011 році. Підтверджень, що такі зустрічі реально відбулися, немає

 - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, у яких згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, мова йде про звинувачення глави Білого дому у сексуальних домаганнях до неповнолітньої.

Крім того, у нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Білл Гейтс
Bild
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Microsoft