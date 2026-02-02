NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"
Издание The New York Times нашло более 5300 документов со ссылками на президента США Дональда Трампа и связанного с ним в обнародованных "файлах Эпштейна".
Документы, как сообщается, изобилуют упоминаниями о Трампе, который был близким другом осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна до начала 2000-х годов. Хотя Трамп неоднократно преуменьшал значение этих отношений. Трамп отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном.
Используя собственный инструмент поиска, The New York Times "обнаружила более 5300 документов, содержащих более 38 000 упоминаний о Трампе, его жене, его клубе Mar-a-Lago во Флориде и других связанных словах и фразах в последней партии электронных писем, правительственных документов, видео и других записей", опубликованных Министерством юстиции США. Предыдущие части "файлов Эпштейна", которые министерство обнародовало в конце прошлого года, содержали еще 130 файлов с упоминаниями, связанными с Трампом, пишет издание.
Многие документы, опубликованные в пятницу, в которых упоминается Трамп, - это новостные статьи и другие общедоступные материалы, попавшие в почтовый ящик Эпштейна. Ни один из этих документов не содержит никакого прямого общения между Трампом и Эпштейном (мало какие из документов датируются началом 2000-х годов, когда эти двое мужчин были друзьями), пишет издание.
