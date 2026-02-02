$42.850.00
NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Издание The New York Times нашло более 5300 документов со ссылками на президента США Дональда Трампа и связанного с ним в обнародованных "файлах Эпштейна".

NYT нашла более 5 тыс. связанных с Трампом документов в новых "файлах Эпштейна"

Издание The New York Times обнаружило более 5300 документов со ссылками на президента США Дональда Трампа и связанного с ним в новых обнародованных "файлах Эпштейна", среди них есть непристойные и непроверенные утверждения, а также документы, которые уже были обнародованы, сообщает NYT, пишет УНН.

Детали

Документы, как сообщается, изобилуют упоминаниями о Трампе, который был близким другом осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна до начала 2000-х годов. Хотя Трамп неоднократно преуменьшал значение этих отношений. Трамп отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном.

Используя собственный инструмент поиска, The New York Times "обнаружила более 5300 документов, содержащих более 38 000 упоминаний о Трампе, его жене, его клубе Mar-a-Lago во Флориде и других связанных словах и фразах в последней партии электронных писем, правительственных документов, видео и других записей", опубликованных Министерством юстиции США. Предыдущие части "файлов Эпштейна", которые министерство обнародовало в конце прошлого года, содержали еще 130 файлов с упоминаниями, связанными с Трампом, пишет издание.

Многие документы, опубликованные в пятницу, в которых упоминается Трамп, - это новостные статьи и другие общедоступные материалы, попавшие в почтовый ящик Эпштейна. Ни один из этих документов не содержит никакого прямого общения между Трампом и Эпштейном (мало какие из документов датируются началом 2000-х годов, когда эти двое мужчин были друзьями), пишет издание.

Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico31.01.26, 14:37 • 3550 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Дональд Трамп
Флорида