Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов расследования Джеффри Эпштейна. Они детализируют его связи с такими фигурами, как Стив Бэннон, Илон Маск и мировые лидеры, а также попытки Эпштейна встретиться с Маском и его влияние на политические и деловые круги.

Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico

В трех миллионах страниц, опубликованных в пятницу Министерством юстиции США, касающихся материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном, содержится много деталей о его связях с самыми влиятельными фигурами в политике, технологиях и мировых делах, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Документы проливают новый свет на глубину связей между осужденным сексуальным преступником и такими фигурами, как Стив Бэннон, Илон Маск и мировыми лидерами. В частности, документы содержат обширные разговоры с Бэнноном, когда он проводил кампанию политического влияния по всей Европе, и многочисленные попытки - "неразделенные" - предложить свои услуги Маску, пишет издание.

И документы добавляют нового значения предыдущим свидетельствам того, что Эпштейн имел чрезвычайное влияние на протяжении многих лет - даже когда расследование по его делу о торговле молодыми девушками усилилось, отмечает издание.

Документы, ранее опубликованные Министерством юстиции США, показывают, что Эпштейн, умерший в тюрьме в 2019 году, консультировал и поддерживал связи с известными лидерами в Европе, включая российских правительственных чиновников. Он обедал с голливудской элитой, генеральными директорами и правительственными чиновниками, часто приглашая их к себе домой и на печально известный остров. И он использовал сеть связей с известными фигурами Вашингтона, чтобы также влиять на Белый дом Трампа.

Издание анализирует часть информации относительно "орбиты Эпштейна" из более чем трех миллионов страниц, опубликованных Минюстом США в пятницу.

Эпштейн пытается договориться с Илоном Маском

История Маска и Эпштейна, похоже, является одной из неудачных попыток покойного осужденного сексуального преступника встретиться с миллиардером-технологическим магнатом. Электронные письма с 2012 по 2014 год показывают, что Эпштейн пытался и не смог встретиться с Маском, причем последний ссылался на конфликты в расписании и логистические осложнения. В переписке не отражено никаких фактических личных встреч между ними.

Представители Маска не сразу ответили на запрос о комментарии относительно этой переписки. Маск был одним из самых выдающихся сторонников публикации документов Эпштейна прошлым летом.

"Извините, что мы не встретились", - написал Эпштейн Маску в Новый год 2013 года. Когда он пригласил Маска встретиться с ним на острове Сент-Томас, Маск ответил: "На этот раз логистика не сработает".

В апреле 2013 года Маск написал Эпштейну, что у него нет четких планов приехать на Восточное побережье, после чего Эпштейн попытался подсластить приглашение, упомянув ужин с Вуди Алленом. Когда Эпштейн позже в том же месяце связался с Маском, чтобы узнать, уточнилось ли его расписание, Маск просто ответил "нет".

У них было несколько содержательных обменов сообщениями. В октябре 2012 года Эпштейн упомянул брата Маска и "новый роман", который у него был. "Миру нужно больше романтики", - ответил Маск. Маск также сказал Эпштейну, что предпочитает спать по 6,5 часа в сутки для оптимальной производительности.

Это, как пишет издание, ознаменовало самые теплые обмены сообщениями между Маском и Эпштейном. В ноябре 2012 года он спросил Эпштейна о посещении "самой сумасшедшей вечеринки" на острове в том году. Через месяц Маск снова предложил повеселиться, но выразил опасения, что остров Эпштейна будет слишком "спокойным" местом.

Файлы Эпштейна: Илон Маск планировал поездку на "остров разврата"31.01.26, 00:59 • 5532 просмотра

"В этом году я работал на грани безумия, поэтому, как только мои дети вернутся домой после Рождества, я очень хочу окунуться в атмосферу вечеринок на Сен-Бартелеми или где-то еще и расслабиться", - написал Маск.

Эпштейн, ссылаясь на свою тогдашнюю жену Талулу Райли, ответил, что "пропорция на моем острове может вызвать у Талулы дискомфорт. "Для Талулы пропорция не проблема", - ответил Маск.

В документах также указано, что в феврале 2013 года Маск предложил Эпштейну встретиться с ним на ракетном заводе SpaceX вблизи Лонг-Бич в Калифорнии. Эпштейн также отказался от встречи в праздничный сезон 2013 года.

Отношения Эпштейна с мировыми лидерами

Недавно обнародованные документы также проливают свет на обширные связи Эпштейна с иностранными лидерами - послами, министрами правительства, бывшими главами государств и международными посредниками, особенно в Европе и на Ближнем Востоке.

Эпштейн использовал свои связи для организации встреч таких людей, как Бэннон, с европейскими лидерами. Он шутил со словацким политиком Мирославом Лайчаком о женщинах, обсуждая встречи Лайчака с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он также назначал встречи по электронной почте с Турбьёрном Ягландом, генеральным секретарем Совета Европы.

Лайчак не сразу ответил на запрос о комментарии. Ранее Совет Европы отказался комментировать сообщения о связях Ягланда с Эпштейном. Бывший премьер-министр Норвегии Ягланд ранее заявил норвежской общественной телерадиокомпании: "Я категорически дистанцируюсь от всего, что стало известно о личной жизни Джеффри Эпштейна".

Контакт Эпштейна с Лутником

Министр торговли США Говард Лутник связался с Эпштейном по электронной почте относительно визита в карибский комплекс осужденного сексуального преступника в 2012 году, согласно документам, опубликованным в пятницу Министерством юстиции США.

Ранее Лутник отрицал, что проводил время с Эпштейном примерно после 2005 года. Но переписка между ними отражает более близкие отношения между ними, чем считалось ранее, что противоречит утверждению Лутника о том, что они больше не общались после этого момента.

Министерство торговли США заявило, что Лутник имел "ограниченное общение" с Эпштейном.

"Это не что иное, как неудачная попытка традиционных СМИ отвлечь внимание от достижений администрации, включая обеспечение триллионов долларов инвестиций, заключение исторических торговых сделок и борьбу за американских рабочих, - говорится в заявлении. - Министр Лутник имел ограниченное общение с господином Эпштейном в присутствии его жены и никогда не был обвинен в правонарушениях".

На вопрос об электронных письмах Лутник в пятницу сказал The New York Times: "Я провел с ним "ноль" времени", а затем повесил трубку.

Недавно обнаруженное свидание с Эпштейном противоречит воспоминаниям Лутника о его отношениях с Эпштейном, пишет издание. Лутник рассказал New York Post, что ранее, в 2005 году, жил по соседству с Эпштейном в Нью-Йорке. После того, как его пригласили в гости, Лутник сказал, что они с женой заметили массажный стол в доме Эпштейна, где, по словам Эпштейна, он ежедневно получает "правильный вид массажа".

"Мы с женой решили, что я больше никогда не буду в одной комнате с этим отвратительным человеком, - сказал Лутник в октябре, вспоминая визит к Эпштейну. - Поэтому я никогда не был с ним в комнате ни для общения, ни для бизнеса, ни даже для благотворительности. Если этот парень был там, я бы не шел, потому что он отвратителен".

Связи Стива Бэннона с Эпштейном

Связь Эпштейна с Бэнноном, консервативным политическим стратегом, хорошо задокументирована, но новая часть документов свидетельствует о том, что отношения между двумя мужчинами были глубже, дружественнее и шире, чем считалось ранее, пишет издание.

Документы содержали тысячи текстовых сообщений между двумя мужчинами, особенно в 2018 и 2019 годах, после того, как Бэннон покинул Белый дом Трампа в сложных условиях.

"Они также насмехались над Трампом - Эпштейн шутил, что Трампа следует называть "мошенником" ("re grifter"), а не "передаривателем" ("regifter"), а Бэннон в других случаях использовал прозвище "стабильный гений" ("stable genius") в отношении президента и шутил, что у Трампа "закончилось топливо" ("out of gas"), ссылаясь на репортаж Axios о его графике", - отмечает издание.

В новых файлах Эпштейна утверждается, что Билл Гейтс заразился венерической болезнью после связей с россиянками30.01.26, 23:05 • 6350 просмотров

Юлия Шрамко

