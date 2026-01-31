Нові "файли Епштейна" розкривають "широту орбіти" зв'язків з впливовими особами - Politico

У трьох мільйонах сторінок, опублікованих у п'ятницю Міністерством юстиції США, щодо матеріалів розслідування, пов'язаних з Джеффрі Епштейном, міститься багато деталей про його зв'язки з найвпливовішими фігурами в політиці, технологіях та світових справах, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Документи проливають нове світло на глибину зв'язків між засудженим сексуальним злочинцем та такими фігурами, як Стів Беннон, Ілон Маск та світовими лідерами. Зокрема, документи містять обширні розмови з Бенноном, коли він проводив кампанію політичного впливу по всій Європі, та численні спроби - "нерозділені" - запропонувати свої послуги Маску, пише видання.

І документи додають нового значення попереднім свідченням того, що Епштейн мав надзвичайний вплив протягом багатьох років - навіть коли розслідування у його справі щодо торгівлі молодими дівчатами посилилося, зауважує видання.

Документи, раніше опубліковані Міністерством юстиції США, показують, що Епштейн, який помер у в'язниці у 2019 році, консультував та підтримував зв'язки з відомими лідерами в Європі, включаючи російських урядовців. Він обідав з голлівудською елітою, генеральними директорами та урядовцями, часто запрошуючи їх до себе додому та на сумнозвісний острів. І він використовував мережу зв'язків з відомими фігурами Вашингтона, щоб також впливати на Білий дім Трампа.

Видання аналізує частину інформації щодо "орбіти Епштейна" з понад трьох мільйонів сторінок, опублікованих Мін'юстом США у п'ятницю.

Епштейн намагається домовитися з Ілоном Маском

Історія Маска та Епштейна, схоже, є однією з невдалих спроб покійного засудженого сексуального злочинця зустрітися з мільярдером-технологічним магнатом. Електронні листи з 2012 по 2014 рік показують, що Епштейн намагався і не зміг зустрітися з Маском, причому останній посилався на конфлікти в розкладі та логістичні ускладнення. У листуванні не відображено жодних фактичних особистих зустрічей між ними.

Представники Маска не відразу відповіли на запит про коментар щодо цього листування. Маск був одним із найвизначніших прихильників публікації документів Епштейна минулого літа.

"Вибачте, що ми не зустрілися", - написав Епштейн Маску у Новий рік 2013 року. Коли він запросив Маска зустрітися з ним на острові Сент-Томас, Маск відповів: "Цього разу логістика не спрацює".

У квітні 2013 року Маск написав Епштейну, що у нього немає чітких планів приїхати на Східне узбережжя, після чого Епштейн спробував підсолодити запрошення, згадавши вечерю з Вуді Алленом. Коли Епштейн пізніше того ж місяця зв'язався з Маском, щоб дізнатися, чи його розклад уточнився, Маск просто відповів "ні".

Вони мали кілька змістовних обмінів повідомленнями. У жовтні 2012 року Епштейн згадав брата Маска і "новий роман", який мав. "Світу потрібно більше романтики", - відповів Маск. Маск також сказав Епштейну, що воліє спати по 6,5 години на добу для оптимальної продуктивності.

Це, як пише видання, ознаменувало найтепліші обміни повідомленнями між Маском та Епштейном. У листопаді 2012 року він запитав Епштейна про відвідання "найбожевільнішої вечірки" на острові того року. Через місяць Маск знову запропонував повеселитися, але висловив побоювання, що острів Епштейна буде занадто "спокійним" місцем.

Файли Епштейна: Ілон Маск планував поїздку на "острів розпусти"

"Цього року я працював на межі божевілля, тому, як тільки мої діти повернуться додому після Різдва, я дуже хочу поринути в атмосферу вечірок на Сен-Бартелемі або десь ще й розслабитися", - написав Маск.

Епштейн, посилаючись на свою тодішню дружину Талулу Райлі, відповів, що "пропорція на моєму острові може викликати у Талули дискомфорт. "Для Талули пропорція не проблема", - відповів Маск.

У документах також зазначено, що в лютому 2013 року Маск запропонував Епштейну зустрітися з ним на ракетному заводі SpaceX поблизу Лонг-Біч у Каліфорнії. Епштейн також відмовився від зустрічі у святковий сезон 2013 року.

Відносини Епштейна зі світовими лідерами

Нещодавно оприлюднені документи також проливають світло на великі зв'язки Епштейна з іноземними лідерами - послами, міністрами уряду, колишніми главами держав та міжнародними посередниками, особливо у Європі та Близькому Сході.

Епштейн використовував свої зв'язки для організації зустрічей таких людей як Беннон з європейськими лідерами. Він жартував зі словацьким політиком Мирославом Лайчаком про жінок, обговорюючи зустрічі Лайчака з російським міністром закордонних справ сергієм лавровим. Він також призначав зустрічі електронною поштою з Торбьорном Ягландом, генеральним секретарем Ради Європи.

Лайчак не одразу відповів на запит про коментар. Раніше Рада Європи відмовилася коментувати повідомлення про зв'язки Ягланда з Епштейном. Колишній прем'єр-міністр Норвегії Ягланд раніше заявив норвезькій громадській телерадіокомпанії: "Я категорично дистанціююся від усього, що стало відомо про особисте життя Джеффрі Епштейна".

Контакт Епштейна з Лутніком

Міністр торгівлі США Говард Лутнік зв'язався з Епштейном електронною поштою щодо візиту до карибського комплексу засудженого сексуального злочинця у 2012 році, згідно з документами, опублікованими в п'ятницю Міністерством юстиції США.

Раніше Лутнік заперечував, що проводив час з Епштейном приблизно після 2005 року. Але листування між ними відображає ближчі відносини між ними, ніж вважалося раніше, що суперечить твердженню Лутніка про те, що вони більше не спілкувалися після цього моменту.

Міністерство торгівлі США заявило, що Лутнік мав "обмежене спілкування" з Епштейном.

"Це не що інше, як невдала спроба традиційних ЗМІ відвернути увагу від досягнень адміністрації, включаючи забезпечення трильйонів доларів інвестицій, укладання історичних торговельних угод та боротьбу за американських робітників, - ідеться у заяві. - Міністр Лутнік мав обмежене спілкування з паном Епштейном у присутності його дружини і ніколи не був звинувачений у правопорушеннях".

На запитання про електронні листи Лутнік у п'ятницю сказав The New York Times: "Я провів з ним "нуль" часу", а потім поклав слухавку.

Нещодавно виявлене побачення з Епштейном суперечить спогадам Лутніка про його відносини з Епштейном, пише видання. Лутнік розповів New York Post, що раніше, у 2005 році, жив по сусідству з Епштейном у Нью-Йорку. Після того, як його запросили в гості, Лутнік сказав, що вони з дружиною помітили масажний стіл у будинку Епштейна, де, за словами Епштейна, він щодня отримує "правильний вид масажу".

"Ми з дружиною вирішили, що я більше ніколи не буду в одній кімнаті з цією огидною людиною, - сказав Лутнік у жовтні, згадуючи візит до Епштейна. - Тож я ніколи не був з ним у кімнаті ні для спілкування, ні для бізнесу, ні навіть для благодійності. Якщо цей хлопець був там, я б не йшов, бо він огидний".

Зв'язки Стіва Беннона з Епштейном

Зв'язок Епштейна з Бенноном, консервативним політичним стратегом, добре задокументований, але нова частина документів свідчить про те, що відносини між двома чоловіками були глибшими, дружнішими та ширшими, ніж вважалося раніше, пише видання.

Документи містили тисячі текстових повідомлень між двома чоловіками, особливо у 2018 та 2019 роках, після того, як Беннон покинув Білий дім Трампа у складних умовах.

"Вони також насміхалися з Трампа - Епштейн жартував, що Трампа слід називати "шахраєм" ("re grifter"), а не "передаровувачем" ("regifter"), а Беннон в інших випадках використовував прізвисько "стабільний геній" ("stable genius") стосовно президента та жартував, що у Трампа "закінчилося пальне" ("out of gas"), посилаючись на репортаж Axios про його графік", - зазначає видання.

У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками