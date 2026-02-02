$42.810.04
NYT знайшло понад 5 тис. пов'язаних з Трампом документів у нових "файлах Епштейна"

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

Видання The New York Times знайшло понад 5300 документів із посиланнями на президента США Дональда Трампа та пов'язаного з ним у оприлюднених "файлах Епштейна".

NYT знайшло понад 5 тис. пов'язаних з Трампом документів у нових "файлах Епштейна"

Видання The New York Times знайшло понад 5300 документів із посиланнями на президента США Дональда Трампа та пов'язаного з ним у нових оприлюднених "файлах Епштейна", серед них є "непристойні та неперевірені твердження", а також документи, які вже були оприлюднені, повідомляє NYT, пише УНН.

Деталі

Документи, як повідомляється, рясніють згадками про Трампа, який був близьким другом Джеффрі Епштейна до початку 2000-х років. Хоча Трамп неодноразово применшував значення цих відносин. Трамп заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з засудженим сексуальним злочинцем Епштейном.

Використовуючи власний інструмент пошуку, The New York Times "виявила понад 5300 документів, що містять понад 38 000 згадок про Трампа, його дружину, його клуб Mar-a-Lago у Флориді та інші пов'язані слова та фрази в останній партії електронних листів, урядових документів, відео та інших записів", опублікованих Міністерством юстиції США. Попередні частини "файлів Епштейна", які міністерство оприлюднило наприкінці минулого року, містили ще 130 файлів зі згадками, пов'язаними з Трампом, пише видання.

Багато документів, опублікованих у п'ятницю, у яких згадується Трамп, - це новинні статті та інші загальнодоступні матеріали, що потрапили до поштової скриньки Епштейна. Жоден із цих документів не містить жодного прямого спілкування між Трампом та Епштейном (мало які з документів датуються початком 2000-х років, коли ці двоє чоловіків були друзями), пише видання.

Нові "файли Епштейна" розкривають "широту орбіти" зв'язків з впливовими особами - Politico 31.01.26, 14:37 • 3596 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
The New York Times
Дональд Трамп
Флорида