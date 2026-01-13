$43.260.18
Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися давати свідчення у справі Джеффрі Епштейна, назвавши розслідування політично мотивованим. Їм загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу.

Білл та Гілларі Клінтон відмовилися свідчити у справі Епштейна: парі загрожує звинувачення у неповазі до Конгресу
Фото: Reuters

Колишній президент США Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон відхилили вимогу Наглядового комітету Палати представників щодо надання свідчень у справі Джеффрі Епштейна. Своє рішення вони обґрунтували політичною заангажованістю розслідування, яке проводять представники Республіканської партії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У спільному листі на ім’я голови комітету Джеймса Комера подружжя Клінтонів зазначило, що вважає процес спробою відволікти увагу від дій поточної адміністрації Дональда Трампа. Політики підкреслили, що вже надали обмежену інформацію, якою володіли, і більше не мають наміру брати участь у слуханнях.

Кожна людина повинна вирішити, коли вона вже нарешті побачила, чи набридло їй, і чи готова вона боротися за цю країну, її принципи та її народ, незалежно від наслідків. Для нас зараз саме цей час

- йдеться у заяві Клінтонів.

Правові наслідки та загроза кримінального переслідування

Республіканець Джеймс Комер оголосив, що наступного тижня комітет розгляне питання про визнання Білла Клінтона винним у неповазі до суду. Аналогічна процедура загрожує і Гілларі Клінтон, якщо вона не з’явиться на засідання у середу. Подібне рішення може стати підставою для подальшого кримінального переслідування з боку Міністерства юстиції США.

Трамп згадав Епштейна у різдвяному зверненні, обрушившись із критикою на демократів та ЗМІ26.12.25, 09:41 • 3524 перегляди

Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини та торгівлю людьми, помер у в’язниці у 2019 році. Попри офіційний висновок про самогубство, обставини його смерті та коло високопоставлених знайомих залишаються предметом тривалих розслідувань у Конгресі. 

Справа Епштейна: Мін’юст США знайшов ще "мільйон документів", які не встигли оприлюднити24.12.25, 22:40 • 4496 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Гілларі Клінтон
Республіканська партія США
Конгрес США
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки