Трамп згадав Епштейна у різдвяному зверненні, обрушившись із критикою на демократів та ЗМІ

Президент США Дональд Трамп використав різдвяне звернення, опубліковане в Інтернеті, щоб відновити свої давні заяви про політичне "полювання на відьом", пов’язане з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, атакуючи демократів та ЗМІ, "навіть попри те, що його Міністерство юстиції визнало значну затримку з оприлюдненням документів, пов’язаних із покійним сексуальним злочинцем", повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

У своїх коментарях, опублікованих на Truth Social у четвер увечері, Трамп, як вказано, звинуватив неназваних політичних опонентів та медіа-організації у хибному пов’язуванні його з Епштейном, водночас прикриваючи інших, хто, за його словами, мав тісніші зв’язки із засудженим сексуальним злочинцем.

Трамп, зокрема, опублікував допис: "Веселого Різдва всім, включаючи численних мерзенців, які любили Джеффрі Епштейна, давали йому купу грошей, їздили на його острів, відвідували його вечірки та вважали його найкращим хлопцем на землі, а потім "кинули його, як собаку", коли стало надто спекотно, неправдиво стверджували, що не мають щодо нього нічого спільного, не знали його, казали, що він огидний чоловік, а потім, звичайно, звинувачували президента Дональда Дж. Трампа, який насправді був єдиним, хто кинув Епштейна, і задовго до того, як це стало модним".

Він продовжив: "Коли їхні імена будуть оприлюднені в межах триваючого ліворадикального полювання на відьом (плюс один низькопробний "республіканець" Мессі!), і з'ясовується, що всі вони демократи, доведеться багато чого пояснити, як це було, коли стало оприлюднено, що..." "росія, росія, росія, росія, містифікація" була вигаданою історією - повною аферою - і не мала нічого спільного з "Трампом".

Це повідомлення з'явилося після того, як Міністерство юстиції США (DOJ) заявило в середу, що йому може знадобитися "ще кілька тижнів" попри встановлення Конгресом США терміну для оприлюднення документів, пов'язаних з Епштейном, посилаючись на раптове виявлення понад мільйона потенційно релевантних документів.

Справа Епштейна: Мін’юст США знайшов ще "мільйон документів", які не встигли оприлюднити

Заява Міністерства юстиції, зроблена напередодні Різдва, відбулася після посилення тиску з боку законодавців та захисників жертв після того, як міністерство пропустило термін, встановлений законом про прозорість "файлів Епштейна", ухваленим минулого місяця, який вимагає від уряду США відкрити свої документи на Епштейна та його давню соратницю Гіслен Максвелл.

Міністерство не повідомило, коли йому стало відомо про нещодавно виявлені матеріали..

"Ми опублікуємо документи якомога швидше, - заявили у відомстві. - Через величезний обсяг матеріалів цей процес може тривати ще кілька тижнів".

Міністерство юстиції США опублікувало кілька партій документів з п'ятниці, 19 грудня, але багато документів вже були публічними або значно відредагованими. Нещодавно розкриті матеріали включають свідчення великого журі від агентів ФБР, які описували інтерв'ю з дівчатами та молодими жінками, які заявили, що їм платили за виконання сексуальних дій для Епштейна.

Міністерство юстиції не повідомило, коли будуть оприлюднені решта "файлів Епштейна", але законодавці заявили, що продовжуватимуть наполягати на дотриманні закону про розкриття інформації. Сенат США може вжити юридичних заходів або провести перевірку генеральним інспектором.

Понад 500 сторінок у викладених "файлах Епштейна" повністю відредаговані - CBS News