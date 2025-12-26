$41.930.22
Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Дональд Трамп в рождественском обращении обвинил политических оппонентов в ложном связывании его с Эпштейном. Это произошло после заявления Министерства юстиции США о задержке обнародования документов, связанных с финансистом.

Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ

Президент США Дональд Трамп использовал рождественское обращение, опубликованное в Интернете, чтобы возобновить свои давние заявления о политической «охоте на ведьм», связанной с опальным финансистом Джеффри Эпштейном, атакуя демократов и СМИ, «даже несмотря на то, что его Министерство юстиции признало значительную задержку с обнародованием документов, связанных с покойным сексуальным преступником», сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

В своих комментариях, опубликованных на Truth Social в четверг вечером, Трамп, как указано, обвинил неназванных политических оппонентов и медиа-организации в ложном связывании его с Эпштейном, в то же время прикрывая других, кто, по его словам, имел более тесные связи с осужденным сексуальным преступником.

Трамп, в частности, опубликовал сообщение: «Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна, давали ему кучу денег, ездили на его остров, посещали его вечеринки и считали его лучшим парнем на земле, а затем «бросили его, как собаку», когда стало слишком жарко, ложно утверждали, что не имеют к нему ничего общего, не знали его, говорили, что он отвратительный человек, а затем, конечно, обвиняли президента Дональда Дж. Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модным».

Он продолжил: «Когда их имена будут обнародованы в рамках продолжающейся леворадикальной охоты на ведьм (плюс один низкопробный «республиканец» Месси!), и выясняется, что все они демократы, придется многое объяснить, как это было, когда стало обнародовано, что…» «Россия, Россия, Россия, Россия, мистификация» была выдуманной историей — полной аферой — и не имела ничего общего с «Трампом».

Это сообщение появилось после того, как Министерство юстиции США (DOJ) заявило в среду, что ему может потребоваться «еще несколько недель», несмотря на установление Конгрессом США срока для обнародования документов, связанных с Эпштейном, ссылаясь на внезапное обнаружение более миллиона потенциально релевантных документов.

Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать24.12.25, 22:40 • 4060 просмотров

Заявление Министерства юстиции, сделанное накануне Рождества, произошло после усиления давления со стороны законодателей и защитников жертв после того, как министерство пропустило срок, установленный законом о прозрачности «файлов Эпштейна», принятым в прошлом месяце, который требует от правительства США открыть свои документы на Эпштейна и его давнюю соратницу Гислейн Максвелл.

Министерство не сообщило, когда ему стало известно о недавно обнаруженных материалах.

«Мы опубликуем документы как можно скорее, — заявили в ведомстве. — Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель».

Министерство юстиции США опубликовало несколько партий документов с пятницы, 19 декабря, но многие документы уже были публичными или значительно отредактированными. Недавно раскрытые материалы включают показания большого жюри от агентов ФБР, которые описывали интервью с девушками и молодыми женщинами, заявившими, что им платили за выполнение сексуальных действий для Эпштейна.

Министерство юстиции не сообщило, когда будут обнародованы остальные «файлы Эпштейна», но законодатели заявили, что будут продолжать настаивать на соблюдении закона о раскрытии информации. Сенат США может принять юридические меры или провести проверку генеральным инспектором.

Более 500 страниц в опубликованных "файлах Эпштейна" полностью отредактированы - CBS News20.12.25, 16:22 • 5728 просмотров

Юлия Шрамко

