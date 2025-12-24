Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать
Киев • УНН
Минюст США обнаружил около миллиона новых документов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые передали федеральные прокуроры Нью-Йорка. Обнародование этих материалов может занять несколько недель из-за необходимости защиты жертв и значительного объема информации.
Министерство юстиции США объявило об обнаружении огромного массива новых материалов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Федеральные прокуроры Нью-Йорка передали ведомству еще около миллиона документов, что свидетельствует о значительном расширении расследования и предстоящих публичных разоблачениях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Офис прокурора Манхэттена и ФБР предоставили эти записи после того, как правительство уже раскритиковали за срыв сроков обнародования информации. Согласно закону о прозрачности, все документы должны были стать публичными еще в прошлую пятницу.
У нас есть юристы, которые работают круглосуточно, чтобы просмотреть и сделать юридически необходимые изъятия для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее. Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель
Технические сбои и критика
Сейчас Минюст обнародовал лишь несколько тысяч страниц, большинство из которых содержат значительные редактирования (зарисованные фрагменты текста). Опубликование сопровождалось техническими неполадками на правительственных ресурсах и противоречивыми решениями относительно того, какие именно данные должны оставаться открытыми.
Новый массив данных может содержать информацию о влиятельных лицах, связанных с Эпштейном, что вызывает значительный общественный резонанс. Юристы ведомства пытаются сбалансировать требования закона о прозрачности и необходимость защиты конфиденциальности жертв сексуального насилия.
