Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 14884 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 19138 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 14308 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 20586 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 27532 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17750 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 19272 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35433 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51015 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70421 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзивы
Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Минюст США обнаружил около миллиона новых документов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые передали федеральные прокуроры Нью-Йорка. Обнародование этих материалов может занять несколько недель из-за необходимости защиты жертв и значительного объема информации.

Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать

Министерство юстиции США объявило об обнаружении огромного массива новых материалов по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Федеральные прокуроры Нью-Йорка передали ведомству еще около миллиона документов, что свидетельствует о значительном расширении расследования и предстоящих публичных разоблачениях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Офис прокурора Манхэттена и ФБР предоставили эти записи после того, как правительство уже раскритиковали за срыв сроков обнародования информации. Согласно закону о прозрачности, все документы должны были стать публичными еще в прошлую пятницу.

"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х23.12.25, 19:45 • 5352 просмотра

У нас есть юристы, которые работают круглосуточно, чтобы просмотреть и сделать юридически необходимые изъятия для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее. Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель 

– сообщили в Министерстве юстиции. 

Технические сбои и критика

Сейчас Минюст обнародовал лишь несколько тысяч страниц, большинство из которых содержат значительные редактирования (зарисованные фрагменты текста). Опубликование сопровождалось техническими неполадками на правительственных ресурсах и противоречивыми решениями относительно того, какие именно данные должны оставаться открытыми.

Новый массив данных может содержать информацию о влиятельных лицах, связанных с Эпштейном, что вызывает значительный общественный резонанс. Юристы ведомства пытаются сбалансировать требования закона о прозрачности и необходимость защиты конфиденциальности жертв сексуального насилия.

Минюст США обнародовал очередную порцию "файлов Эпштейна" на фоне роста давления23.12.25, 14:59 • 2572 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Нью-Йорк