12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Минюст США обнародовал очередную порцию "файлов Эпштейна" на фоне роста давления

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Министерство юстиции США обнародовало очередную порцию документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, на фоне давления по соблюдению нового закона о прозрачности. Последний транш содержит 30 000 страниц материалов, но ведомство предупредило о наличии ложных заявлений против Дональда Трампа.

Минюст США обнародовал очередную порцию "файлов Эпштейна" на фоне роста давления

Министерство юстиции США обнародовало очередную порцию документов, связанных с покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном, на фоне того, как администрация Трампа сталкивается с растущим давлением по соблюдению нового закона о прозрачности, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Последняя порция, похоже, содержит тысячи дополнительных страниц материалов, связанных с расследованиями в отношении Эпштейна, пишет издание.

Как уточняет Independent, Министерство юстиции США опубликовало еще 30 000 страниц документов, фотографий и материалов расследования в отношении Джеффри Эпштейна во вторник утром, что является крупнейшим релизом на сегодняшний день.

При этом Министерство юстиции США предупредило, что последний транш содержит "ложные и сенсационные заявления" против президента Дональда Трампа, но не уточнило, какие именно, указывает Independent.

Осужденный сексуальный преступник, Эпштейн, был обвинен в торговле несовершеннолетними девочками и умер в тюрьме в 2019 году. Власти признали это самоубийством.

В ноябре Конгресс США подавляющим большинством голосов принял закон, обязывающий Минюст США обнародовать так называемые "файлы Эпштейна". Президент США Дональд Трамп сопротивлялся этому шагу, но уступил и подписал закон на фоне давления со стороны республиканских законодателей.

Первый релиз Минюста США в пятницу в соответствии с законом включал тысячи страниц фотографий, телефонных записей и заметок из расследований в отношении Эпштейна. Этот транш, как и последний релиз, включал значительные редактирования. Новое законодательство позволяет вносить изменения для защиты тех, кто выжил.

Министерство юстиции США заявило, что объем материалов слишком велик для обработки до 19 декабря, установленного Конгрессом срока, и что в ближайшие недели будет обнародовано больше документов.

Тем не менее, значительное редактирование материалов в пятницу и то, что первоначальный релиз не содержал полного объема документов, находившихся в распоряжении правительства, вызвали обвинения в том, что администрация Трампа не соблюдает новый закон.

Эпштейн уже давно является политической головной болью для Трампа. Они когда-то были друзьями, но Трамп утверждает, что разорвал с ним связи около двух десятилетий назад и что не знал о сексуальных преступлениях Эпштейна, отмечает издание.

Трамп прокомментировал обнародование файлов Эпштейна: "Репутация невинных может пострадать"
23.12.25, 09:29

Юлия Шрамко

Новости Мира
