Более 500 страниц в опубликованных "файлах Эпштейна" полностью отредактированы - CBS News

$42.340.00
49.590.00
ukenru
14:15 • 516 просмотра
Выборы обсуждали с США, они, вероятно, знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 9590 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 12382 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 13644 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 14837 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 14566 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 22589 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 37438 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27065 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32643 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 68483 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 46002 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 54231 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 48150 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 73209 просмотра
Более 500 страниц в опубликованных "файлах Эпштейна" полностью отредактированы - CBS News

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна, но CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.

Более 500 страниц в опубликованных "файлах Эпштейна" полностью отредактированы - CBS News
Guardian Design/Images через Министерство юстиции США

Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна в пятницу, но по меньшей мере 550 страниц в документах полностью отредактированы, обнаружила CBS News, пишет УНН.

Детали

Недавно опубликованные документы содержали фотографии нескольких известных людей из окружения Эпштейна, изображения из его домов и протоколы расследований, подробно описывающие тревожные обвинения против покойного сексуального преступника. Но значительное редактирование во многих записях вызвало критику со стороны демократов и некоторых республиканцев, в то время как министерство защищает свое обращение с документами.

Одна серия из трех последовательных документов - в общей сложности 255 страниц - полностью отредактирована, каждая страница закрыта черным квадратом. Четвертый 119-страничный документ с пометкой "Большое жюри-Нью-Йорк" также полностью отредактирован. Непонятно, из какого производства это, но документ, находящийся непосредственно перед ним, является стенограммой, в которой прокурор в 2020 году просит большое жюри рассмотреть доказательства для замены обвинительного акта против осужденной сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.

В документах, которые в основном, но не полностью отредактированы, появляется по меньшей мере 180 отредактированных страниц. В некоторых случаях титульная страница, фотография папки или что-то другое, что не полностью отредактировано, предшествует нескольким страницам, которые полностью скрыты с помощью черного квадрата.

В других случаях редактирование было "скромнее". Например, 96-страничный полицейский отчет о расследовании дела Эпштейна во Флориде в середине 2000-х годов содержит отредактированные имена жертв и другие детали, но оставляет много других деталей.

А некоторые из тысяч фотографий, включенных в обнародованное в пятницу, частично отредактированы, а лица некоторых людей скрыты квадратами. Фотографии, на которых изображены бывший президент США Билл Клинтон, поп-звезда Майкл Джексон и другие известные личности, частично отредактированы (хотя сами Клинтон и Джексон полностью видны).

Некоторые из редактирований, похоже, скрывают имена жертв, но не в каждом случае понятно, почему информация была отредактирована. Правительство обязано предоставить Конгрессу список изъятий в течение 15 дней. Закон прямо запрещает правительству редактировать записи из-за риска "стыда, ущерба репутации или политической чувствительности". Министерство юстиции США заявило в X, что имена никаких политиков не были изъяты из документов.

Минюст США обнародовал новую часть файлов Эпштейна20.12.25, 04:14 • 3704 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Нью-Йорк
Флорида