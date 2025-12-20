Более 500 страниц в опубликованных "файлах Эпштейна" полностью отредактированы - CBS News
Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна, но CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.
Недавно опубликованные документы содержали фотографии нескольких известных людей из окружения Эпштейна, изображения из его домов и протоколы расследований, подробно описывающие тревожные обвинения против покойного сексуального преступника. Но значительное редактирование во многих записях вызвало критику со стороны демократов и некоторых республиканцев, в то время как министерство защищает свое обращение с документами.
Одна серия из трех последовательных документов - в общей сложности 255 страниц - полностью отредактирована, каждая страница закрыта черным квадратом. Четвертый 119-страничный документ с пометкой "Большое жюри-Нью-Йорк" также полностью отредактирован. Непонятно, из какого производства это, но документ, находящийся непосредственно перед ним, является стенограммой, в которой прокурор в 2020 году просит большое жюри рассмотреть доказательства для замены обвинительного акта против осужденной сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.
В документах, которые в основном, но не полностью отредактированы, появляется по меньшей мере 180 отредактированных страниц. В некоторых случаях титульная страница, фотография папки или что-то другое, что не полностью отредактировано, предшествует нескольким страницам, которые полностью скрыты с помощью черного квадрата.
В других случаях редактирование было "скромнее". Например, 96-страничный полицейский отчет о расследовании дела Эпштейна во Флориде в середине 2000-х годов содержит отредактированные имена жертв и другие детали, но оставляет много других деталей.
А некоторые из тысяч фотографий, включенных в обнародованное в пятницу, частично отредактированы, а лица некоторых людей скрыты квадратами. Фотографии, на которых изображены бывший президент США Билл Клинтон, поп-звезда Майкл Джексон и другие известные личности, частично отредактированы (хотя сами Клинтон и Джексон полностью видны).
Некоторые из редактирований, похоже, скрывают имена жертв, но не в каждом случае понятно, почему информация была отредактирована. Правительство обязано предоставить Конгрессу список изъятий в течение 15 дней. Закон прямо запрещает правительству редактировать записи из-за риска "стыда, ущерба репутации или политической чувствительности". Министерство юстиции США заявило в X, что имена никаких политиков не были изъяты из документов.
