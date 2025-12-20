Минюст США обнародовал новую часть файлов Эпштейна
Киев • УНН
Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало часть материалов расследования дела Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Документы включают фотографии Билла Клинтона, Майкла Джексона, Дональда Трампа и 50 цензурированных изображений обнаженных женщин.
19 декабря Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало часть материалов, касающихся расследования дела Джеффри Эпштейна - финансиста, обвиняемого в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP, BBC и The Washington Post.
Детали
По информации Министерства юстиции, общее количество материалов может составлять сотни тысяч страниц. Первый этап публикации уже начался, а следующие части планируют обнародовать в течение нескольких недель. В ведомстве подчеркнули, что каждый документ тщательно редактируется для защиты персональных данных и конфиденциальности жертв.
Документы включают показания, соглашения о предоставлении иммунитета, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на контакты Эпштейна с влиятельными людьми.
Среди опубликованных материалов - фотографии картины, на которой бывший президент США Билл Клинтон изображен в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции. Где, когда и в каком контексте были сделаны эти снимки, неизвестно. Еще один файл содержит 50 цензурированных изображений обнаженных женщин.
Часть документов посвящена Гислейн Максвелл, сотруднице Эпштейна, которая была приговорена к 20 годам заключения за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.
Напомним
Палата представителей США во вторник, 18 ноября, почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.
19 ноября Президент США Дональд Трамп подписал закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.
