Минюст США обнародовал новую часть файлов Эпштейна

$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 2560 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 10228 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 8144 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 16795 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 28848 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25347 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45767 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34477 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18902 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19326 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19 декабря, 16:27 • 12646 просмотра
Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров19 декабря, 16:44 • 4802 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 12404 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19 декабря, 17:27 • 10148 просмотра
российский танкер Hyperion первым нарушил морскую блокаду Трампа в ВенесуэлеPhoto19 декабря, 17:44 • 3534 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45768 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 31423 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 40540 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 35915 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 61611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 12429 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 62742 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 44480 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 42450 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 48621 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Железный купол
Дипломатка

Минюст США обнародовал новую часть файлов Эпштейна

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало часть материалов расследования дела Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Документы включают фотографии Билла Клинтона, Майкла Джексона, Дональда Трампа и 50 цензурированных изображений обнаженных женщин.

Минюст США обнародовал новую часть файлов Эпштейна

19 декабря Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало часть материалов, касающихся расследования дела Джеффри Эпштейна - финансиста, обвиняемого в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP, BBC и The Washington Post.

Детали

По информации Министерства юстиции, общее количество материалов может составлять сотни тысяч страниц. Первый этап публикации уже начался, а следующие части планируют обнародовать в течение нескольких недель. В ведомстве подчеркнули, что каждый документ тщательно редактируется для защиты персональных данных и конфиденциальности жертв.

Документы включают показания, соглашения о предоставлении иммунитета, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на контакты Эпштейна с влиятельными людьми.

Среди опубликованных материалов - фотографии картины, на которой бывший президент США Билл Клинтон изображен в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции. Где, когда и в каком контексте были сделаны эти снимки, неизвестно. Еще один файл содержит 50 цензурированных изображений обнаженных женщин.

Часть документов посвящена Гислейн Максвелл, сотруднице Эпштейна, которая была приговорена к 20 годам заключения за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации.

В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13.12.25, 10:00 • 74541 просмотр

Напомним

Палата представителей США во вторник, 18 ноября, почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.

19 ноября Президент США Дональд Трамп подписал закон, предписывающий обнародовать все документы, связанные с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

Прозрачность в деле Эпштейна: демократы обнародовали еще 70 секретных фотографий финансиста18.12.25, 21:09 • 4720 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
The Washington Post
Дональд Трамп
Соединённые Штаты