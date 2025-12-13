$42.270.00
13 декабря, 01:49 • 12566 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 25999 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 32416 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 30173 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 34658 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 39928 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 45388 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 52193 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 40048 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24993 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
12 декабря, 13:07 • 45417 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:47 • 52223 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новые фото из поместья Джеффри Эпштейна, где фигурируют политики, предприниматели и знаменитости, в частности Дональд Трамп. На снимках Трамп изображен с Эпштейном и в компании женщин.

В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новые фото из поместья осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. На снимках фигурируют политики, предприниматели и знаменитости, в частности действующий президент США Дональд Трамп. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

"Демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали новые фотографии из поместья Джеффри Эпштейна, среди которых есть ранее не обнародованные снимки Эпштейна с известными мужчинами, о связях с которыми уже сообщалось ранее", - пишет издание.

На опубликованных фотографиях изображены многочисленные высокопоставленные и известные лица. Среди них - американские политики и экономисты Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, бывший советник Трампа Стив Бэннон, экономист Ларри Саммерс и адвокат Алан Дершовиц; предприниматели - Ричард Брэнсон и Билл Гейтс; члены королевской семьи и знаменитости - бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и актер Вуди Аллен.

В частности, Дональд Трамп фигурирует на трех фото, на одном из которых он вместе с Эпштейном, а на двух других - в компании женщин.

Как отмечает Politico, "в этой подборке есть еще одна фотография, на которой изображены "презервативы Трампа", продающиеся по 4,50 доллара за штуку, с надписью "Я ОГРОМНЫЙ!"".

Напомним

Палата представителей США почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.

Павел Башинский

