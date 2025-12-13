В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали новые фото из поместья осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. На снимках фигурируют политики, предприниматели и знаменитости, в частности действующий президент США Дональд Трамп. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

"Демократы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали новые фотографии из поместья Джеффри Эпштейна, среди которых есть ранее не обнародованные снимки Эпштейна с известными мужчинами, о связях с которыми уже сообщалось ранее", - пишет издание.

На опубликованных фотографиях изображены многочисленные высокопоставленные и известные лица. Среди них - американские политики и экономисты Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, бывший советник Трампа Стив Бэннон, экономист Ларри Саммерс и адвокат Алан Дершовиц; предприниматели - Ричард Брэнсон и Билл Гейтс; члены королевской семьи и знаменитости - бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и актер Вуди Аллен.

В частности, Дональд Трамп фигурирует на трех фото, на одном из которых он вместе с Эпштейном, а на двух других - в компании женщин.

Как отмечает Politico, "в этой подборке есть еще одна фотография, на которой изображены "презервативы Трампа", продающиеся по 4,50 доллара за штуку, с надписью "Я ОГРОМНЫЙ!"".

Напомним

Палата представителей США почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.