Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения
Киев • УНН
Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову 2 января. Более 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения, искать людей под завалами и оказывать поддержку пострадавшим.
Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову 2 января. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Подробности
"Сегодня в Харькове ликвидируем последствия вражеского удара. Рядом со спасателями ГСЧС, медиками, кинологами и правоохранителями на месте удара работают волонтерские команды", - написал Синегубов.
По его словам, добровольцы помогают устранять последствия взрыва, искать людей под завалами, закрывать контуры поврежденных зданий, обеспечивают участников поисково-спасательной операции горячим питанием и поддерживают пострадавших.
Всего задействовано более 80 волонтеров из групп быстрого реагирования. ... Работы на месте вражеского удара продолжаются
Напомним
В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31, включая младенца. Разрушено торгово-офисное здание и часть многоквартирного дома.
Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА02.01.26, 22:16 • 1186 просмотров