16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову 2 января. Более 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения, искать людей под завалами и оказывать поддержку пострадавшим.

Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушения

Спасатели показали последствия вражеского удара по Харькову 2 января. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

"Сегодня в Харькове ликвидируем последствия вражеского удара. Рядом со спасателями ГСЧС, медиками, кинологами и правоохранителями на месте удара работают волонтерские команды", - написал Синегубов.

По его словам, добровольцы помогают устранять последствия взрыва, искать людей под завалами, закрывать контуры поврежденных зданий, обеспечивают участников поисково-спасательной операции горячим питанием и поддерживают пострадавших.

Всего задействовано более 80 волонтеров из групп быстрого реагирования. ... Работы на месте вражеского удара продолжаются

- отметил начальник Харьковской ОВА.

Напомним

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31, включая младенца. Разрушено торгово-офисное здание и часть многоквартирного дома.

Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА02.01.26, 22:16

Вадим Хлюдзинский

Общество Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков