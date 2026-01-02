Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА

$42.170.18
ukenru
16:10 • 8780 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 13357 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 20736 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 32982 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 23347 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60002 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 86785 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63678 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57760 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 192511 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Популярные новости
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого2 января, 10:40 • 10866 просмотра
"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД2 января, 11:04 • 5412 просмотра
Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту2 января, 11:12 • 3352 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto14:54 • 4420 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 3138 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 25249 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 44816 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 61498 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 192511 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112285 просмотра
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 36369 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 45978 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 45966 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112285 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 43847 просмотра
Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Спасатели обнаружили тело трехлетнего мальчика под завалами в Харькове после российской атаки. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил гибель ребенка, поисково-спасательная операция продолжается.

Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА

Ребенку, чье тело после российской атаки в Харькове деблокировали спасатели из-под завалов, было всего три года, его мать считается без вести пропавшей. Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Подробности

Тело ребенка было найдено во время разбора конструкций поврежденного здания. Как сообщили в прокуратуре области, мать мальчика сейчас считается без вести пропавшей. Спасательные службы работали на месте попадания с момента атаки, пытаясь найти тех, кто считался пропавшим без вести. Глава ОВА сообщил о результатах поисковых работ в своем официальном канале.

Погибшему мальчику, тело которого было деблокировано из-под завалов, было 3 года. Искренние соболезнования родным и близким ребенка 

– отметил Олег Синегубов.

На месте попадания вражеского снаряда продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Специалисты ГСЧС продолжают разбирать завалы и обследовать территорию на предмет наличия других пострадавших. По словам Синегубова, в Харькове сейчас продолжается поисково-спасательная операция, привлечены все необходимые муниципальные и экстренные службы.

рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 3002.01.26, 17:18 • 2510 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
9К720 Искандер
Харьков