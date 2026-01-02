Мальчику, чье тело достали из-под завалов в Харькове спасатели, было всего 3 года, его мать без вести пропала - ОВА

Ребенку, чье тело после российской атаки в Харькове деблокировали спасатели из-под завалов, было всего три года, его мать считается без вести пропавшей. Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Подробности

Тело ребенка было найдено во время разбора конструкций поврежденного здания. Как сообщили в прокуратуре области, мать мальчика сейчас считается без вести пропавшей. Спасательные службы работали на месте попадания с момента атаки, пытаясь найти тех, кто считался пропавшим без вести. Глава ОВА сообщил о результатах поисковых работ в своем официальном канале.

Погибшему мальчику, тело которого было деблокировано из-под завалов, было 3 года. Искренние соболезнования родным и близким ребенка – отметил Олег Синегубов.

На месте попадания вражеского снаряда продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Специалисты ГСЧС продолжают разбирать завалы и обследовать территорию на предмет наличия других пострадавших. По словам Синегубова, в Харькове сейчас продолжается поисково-спасательная операция, привлечены все необходимые муниципальные и экстренные службы.

