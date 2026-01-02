Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА

Дитині, чиє тіло після російської атаки у Харкові деблокували рятувальники з-під завалів, було лише три роки, його мати вважається безвісти зниклою. Цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Тіло дитини було знайдене під час розбору конструкцій пошкодженої будівлі. Як повідомили у прокуратурі області, матір хлопчика наразі вважається безвісти зниклою. Рятувальні служби працювали на місці влучання з моменту атаки, намагаючись знайти тих, хто вважався зниклим безвісти. Очільник ОВА повідомив про результати пошукових робіт у своєму офіційному каналі.

Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Щирі співчуття рідним і близьким дитини – зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучання ворожого снаряда продовжуються заходи з ліквідації наслідків обстрілу. Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали та обстежувати територію на предмет наявності інших постраждалих. За словами Синєгубова, у Харкові наразі триває пошуково-рятувальна операція, залучено всі необхідні муніципальні та екстрені служби.

