Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА

Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 13446 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 20818 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 33111 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 23384 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 60036 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 86827 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63691 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57770 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 192577 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Популярнi новини
Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного2 січня, 10:40 • 10866 перегляди
"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД2 січня, 11:04 • 5412 перегляди
Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту2 січня, 11:12 • 3352 перегляди
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідківPhoto14:54 • 4420 перегляди
Більшість регіонів України зіткнуться із відключеннями світла 3 січня16:02 • 3138 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 25288 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 44850 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 61527 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 192577 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 112331 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 36382 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 46004 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 45989 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 112331 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 43867 перегляди
Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Рятувальники виявили тіло трирічного хлопчика під завалами у Харкові після російської атаки. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив загибель дитини, пошуково-рятувальна операція триває.

Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА

Дитині, чиє тіло після російської атаки у Харкові деблокували рятувальники з-під завалів, було лише три роки, його мати вважається безвісти зниклою. Цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Тіло дитини було знайдене під час розбору конструкцій пошкодженої будівлі. Як повідомили у прокуратурі області, матір хлопчика наразі вважається безвісти зниклою. Рятувальні служби працювали на місці влучання з моменту атаки, намагаючись знайти тих, хто вважався зниклим безвісти. Очільник ОВА повідомив про результати пошукових робіт у своєму офіційному каналі.

Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Щирі співчуття рідним і близьким дитини 

– зазначив Олег Синєгубов.

На місці влучання ворожого снаряда продовжуються заходи з ліквідації наслідків обстрілу. Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали та обстежувати територію на предмет наявності інших постраждалих. За словами Синєгубова, у Харкові наразі триває пошуково-рятувальна операція, залучено всі необхідні муніципальні та екстрені служби.

рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 3002.01.26, 17:18 • 2518 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Іскандер (ОТРК)
Харків