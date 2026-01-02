$42.170.18
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 10838 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 18345 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 16958 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 54967 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 81577 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61259 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56116 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185199 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 179589 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 30

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 30 осіб. Серед них 19 отримали вибухові травми та поранення, ще 6 мали гостру реакцію на стрес, включаючи 6-місячного хлопчика.

рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 30

До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову, передає УНН із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загалом вибухові травми, поранення травми склом і садна отримали 19 людей. Ще 6 постраждалих мали гостру реакцію на стрес.Серед них – 6-місячний хлопчик, який зазнав сильного стресу. 

Лікарі надають усім необхідну допомогу.

росія, попередньо, атакувала Харків двома ракетами: Зеленський показав наслідки удару02.01.26, 15:30 • 1390 переглядiв

Додамо

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, gопередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу "Іскандер".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Іскандер (ОТРК)
Харків