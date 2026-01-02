рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 30

До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову, передає УНН із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загалом вибухові травми, поранення травми склом і садна отримали 19 людей. Ще 6 постраждалих мали гостру реакцію на стрес.Серед них – 6-місячний хлопчик, який зазнав сильного стресу.

Лікарі надають усім необхідну допомогу.

росія, попередньо, атакувала Харків двома ракетами: Зеленський показав наслідки удару

Додамо

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, gопередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу "Іскандер".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).