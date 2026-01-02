рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 30
Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову возросло до 30 человек. Среди них 19 получили взрывные травмы и ранения, еще 6 имели острую реакцию на стресс, включая 6-месячного мальчика.
До 30 возросло число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову, передает УНН со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Детали
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в общей сложности взрывные травмы, ранения, травмы стеклом и ссадины получили 19 человек. Еще 6 пострадавших имели острую реакцию на стресс. Среди них – 6-месячный мальчик, который испытал сильный стресс.
Врачи оказывают всем необходимую помощь.
Добавим
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предварительно, атака была совершена двумя ракетами типа "Искандер".
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).