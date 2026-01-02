$42.170.18
15:12 • 926 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 11343 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 19039 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 17331 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 55360 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 81880 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 61432 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56246 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185585 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 179881 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 30

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову возросло до 30 человек. Среди них 19 получили взрывные травмы и ранения, еще 6 имели острую реакцию на стресс, включая 6-месячного мальчика.

рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 30

До 30 возросло число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову, передает УНН со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Детали

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в общей сложности взрывные травмы, ранения, травмы стеклом и ссадины получили 19 человек. Еще 6 пострадавших имели острую реакцию на стресс. Среди них – 6-месячный мальчик, который испытал сильный стресс. 

Врачи оказывают всем необходимую помощь.

россия, предварительно, атаковала Харьков двумя ракетами: Зеленский показал последствия удара02.01.26, 15:30 • 1460 просмотров

Добавим

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предварительно, атака была совершена двумя ракетами типа "Искандер".

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
9К720 Искандер
Харьков