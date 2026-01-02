$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 16617 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 23898 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 37017 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 25379 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 61130 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 88061 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 64186 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58140 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 194962 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Рятувальники показали наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня. Понад 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування, шукати людей під завалами та надавати підтримку постраждалим.

Рятувальники показали наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні в Харкові ліквідовуємо наслідки ворожого удару. Поруч із рятувальниками ДСНС, медиками, кінологами та правоохоронцями на місці удару працюють волонтерські команди", - написав Синєгубов.

За його словами, добровольці допомагають усувати наслідки вибуху, шукати людей під завалами, закривати контури пошкоджених будівель, забезпечують учасників пошуково-рятувальної операції гарячим харчуванням і підтримують постраждалих.

Загалом задіяно понад 80 волонтерів із груп швидкого реагування. ... Роботи на місці ворожого удару тривають

- зазначивм начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, включаючи немовля. Зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину багатоквартирного будинку.

Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА02.01.26, 22:16 • 1214 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків