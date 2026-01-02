Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування

Рятувальники показали наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні в Харкові ліквідовуємо наслідки ворожого удару. Поруч із рятувальниками ДСНС, медиками, кінологами та правоохоронцями на місці удару працюють волонтерські команди", - написав Синєгубов.

За його словами, добровольці допомагають усувати наслідки вибуху, шукати людей під завалами, закривати контури пошкоджених будівель, забезпечують учасників пошуково-рятувальної операції гарячим харчуванням і підтримують постраждалих.

Загалом задіяно понад 80 волонтерів із груп швидкого реагування. ... Роботи на місці ворожого удару тривають - зазначивм начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, включаючи немовля. Зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину багатоквартирного будинку.

Хлопчику, чиє тіло дістали з-під завалів у Харкові рятувальники, було лише 3 роки, його мати безвісти зникла - ОВА